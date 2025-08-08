Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Според чатбота почивката ще струва приблизително 650 лв.
Август е тук, а с него и вечният въпрос: Къде да избягаме от ежедневието без да изпразним портфейла си? Решихме да си поиграем с идеята и да потърсим съдействие от изкуствен интелект. Попитахме ChatGPT: Кой е най-изгодният град за кратка ваканция в Европа?
Резултатите изненадаха приятно. София влиза в ТОП 3 на най-евтините дестинации, редом с Рига и Вилнюс.
Чатбота постави българската столица на трето място като един от най-добрите варианти за кратка и евтина ваканция:
„Най-здрави варианти (източна Европа)
Изкуственият интелект подреди следните локации като топ дестинации за бюджетна ваканция:
Други достъпни и интересни опции
Сараево, Босна и Херцеговина – Тройна вечеря за около £12 и бира за £1.69, хотели от около £45 на нощ. Град с уникална култура и история
Тирана, Албания – Средна цена за Airbnb около €40, бира за €3.45; град с интересна улична култура, музеи (например Бунк’арт) с вход само £4
Краков, Полша – Добра стойност за пари: хранене, напитки и атракции са на много разумни цени.“
Любопитството ни не спря дотук. Попитахме ChatGPT колко ще струва кратка 4-дневна ваканция в София. Ето какъв бюджетен план ни създаде за 1 човек с включени настаняване, храна, транспорт и забавления:
Цена на нощ: ~70 лв.
Общо за 4 нощувки: ~280 лв.
Закуска: ~6 лв.
Обяд: ~12 лв.
Вечеря с напитка: ~25 лв.
Дневно: ~43 лв.
Общо за 4 дни: ~172 лв.
Карта за 3 дни: 12 лв. + еднократни билети = ~15 лв.
Таксита (ако използвате): ~20–30 лв. общо
Общо: ~30–40 лв.
Музеи, паркове, заведения, културни събития
Средно: ~25–30 лв. на ден
Общо: ~100–120 лв.
Кафета, сладкарници, сувенири: ~10 лв./ден
Общо: ~40 лв.
Разход Лева (4 дни)
Настаняване 280 лв.
Храна 172 лв.
Транспорт 35 лв.
Забавления 110 лв.
Други 40 лв.
Общо ~640–650 лв.
Ако търсите бюджетна, но пълноценна ваканция, София е топ избор според ChatGPT, който не се влияе от национализъм. Така че следващият път, когато обмисляте кратка почивка, може би няма нужда да търсите евтини билети до чужбина. Достатъчно е да слезете на Централна гара.
