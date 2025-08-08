Според чатбота почивката ще струва приблизително 650 лв.

Август е тук, а с него и вечният въпрос: Къде да избягаме от ежедневието без да изпразним портфейла си? Решихме да си поиграем с идеята и да потърсим съдействие от изкуствен интелект. Попитахме ChatGPT: Кой е най-изгодният град за кратка ваканция в Европа?

Резултатите изненадаха приятно. София влиза в ТОП 3 на най-евтините дестинации, редом с Рига и Вилнюс.

Най-изгодните градове (според ChatGPT)

Снимка: iStock

Чатбота постави българската столица на трето място като един от най-добрите варианти за кратка и евтина ваканция:

„Най-здрави варианти (източна Европа)

Изкуственият интелект подреди следните локации като топ дестинации за бюджетна ваканция:

Рига, Латвия – Според проучване на Post Office Travel Money, Рига излиза най‑изгоден град за британски туристи със средна цена около £253 за 12 типични туристически разхода, с почти 15% годишно намаление Вилнюс, Литва – Описван като „най‑евтин и най‑оригинален“ град за градска почивка. Бира от около £06, коктейли за около £3.26 и нощувки от £13. София, България – Българската столица е представена като един от най‑добрите бюджетни градове за ваканция, с алкохол и храна на много ниски цени и интересна култура Бухарест, Румъния – Като столица и културен център предлага евтини полети, настаняване и традиционна кухня на ниски цени

Други достъпни и интересни опции

Сараево, Босна и Херцеговина – Тройна вечеря за около £12 и бира за £1.69, хотели от около £45 на нощ. Град с уникална култура и история

Тирана, Албания – Средна цена за Airbnb около €40, бира за €3.45; град с интересна улична култура, музеи (например Бунк’арт) с вход само £4

Краков, Полша – Добра стойност за пари: хранене, напитки и атракции са на много разумни цени.“

Колко ще ни струва?

Снимка: iStock

Любопитството ни не спря дотук. Попитахме ChatGPT колко ще струва кратка 4-дневна ваканция в София. Ето какъв бюджетен план ни създаде за 1 човек с включени настаняване, храна, транспорт и забавления:

„Бюджетен хотел / Airbnb

Цена на нощ: ~70 лв.

Общо за 4 нощувки: ~280 лв.

Храна и напитки

Закуска: ~6 лв.

Обяд: ~12 лв.

Вечеря с напитка: ~25 лв.

Дневно: ~43 лв.

Общо за 4 дни: ~172 лв.

Градски транспорт

Карта за 3 дни: 12 лв. + еднократни билети = ~15 лв.

Таксита (ако използвате): ~20–30 лв. общо

Общо: ~30–40 лв.

Забележителности и забавления

Музеи, паркове, заведения, културни събития

Средно: ~25–30 лв. на ден

Общо: ~100–120 лв.

Допълнителни разходи

Кафета, сладкарници, сувенири: ~10 лв./ден

Общо: ~40 лв.

Обща ориентировъчна цена (на човек):

Разход Лева (4 дни)

Настаняване 280 лв.

Храна 172 лв.

Транспорт 35 лв.

Забавления 110 лв.

Други 40 лв.

Общо ~640–650 лв.

Може да падне до ~500 лв., ако спите в хостел (~30–40 лв./нощ) или ядете по-евтино.

Може да се качи до 800–900 лв., ако изберете 3*+ хотел, барове, екскурзии, заведения с музика и т.н.

Ако сте двама и споделяте стая, общата цена на човек пада с поне ~25%.“

Ако търсите бюджетна, но пълноценна ваканция, София е топ избор според ChatGPT, който не се влияе от национализъм. Така че следващият път, когато обмисляте кратка почивка, може би няма нужда да търсите евтини билети до чужбина. Достатъчно е да слезете на Централна гара.

