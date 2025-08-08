Най-евтините нови коли на 2025 г. – ето кои са те

Пазарът на автомобили предлага все повече достъпни модели

Да си купиш нова кола през 2025 г. не означава задължително да изхарчиш цяло състояние. Автомобилният пазар предлага все повече достъпни модели, които комбинират прилично оборудване, нисък разход и надеждност – без да изглеждат или да се усещат „евтини“.

Класацията на Car and Driver подбира най-достъпните нови автомобили на годината, базирайки се на стотици тестове, реални шофьорски впечатления и над 200 технически критерия – от ускорение и икономичност до комфорт и удоволствие от шофирането. Ето кои модели влизат в класацията им за 2025 г.:

Mitsubishi Mirage 2024

С начална цена от около 18 000 долара, Mitsubishi Mirage се нарежда сред най-достъпните нови автомобили на пазара. Въпреки ниската си цена, моделът впечатлява с богато стандартно оборудване още в базовата версия. Сред включените технологии и удобства са климатик, система за предупреждение при челен удар с автоматично спиране, както и система с тъчскрийн, съвместима с Apple CarPlay и Android Auto.

Nissan Versa 2025

Ако слуховете се окажат верни, след спирането на производството на Nissan Versa 2025 вече няма да може да се купи нов автомобил за под 20 000 долара. Това се случва едва пет години след дебюта на настоящото поколение коли на компанията.

През годините Versa се утвърди като надеждно средство за придвижване за хора с ограничен бюджет. Цената му е около 18 300 долара. Не блести с динамика, но е удобен, лесен за шофиране и не създава усещането, че си се лишил от всичко. Малко вероятно е Nissan напълно да се откаже от достъпните седани и хечбеци, но би било изненада, ако наследникът на Versa запази същото ценово равнище.

Nissan Sentra 2025

Nissan Sentra е бюджетен автомобил, който обаче не изглежда като такъв. С елегантен външен вид и по-качествен интериор, отколкото бихте очаквали за този клас, моделът определено създава приятно първо впечатление. Предните седалки са изключително удобни за категорията си, а багажникът е просторен и практичен. Sentra се отличава и с добра икономия на гориво при шофиране на дълги разстояния. Цената му е между 22 730 и 25 730 долара.

Kia K4 2025

Kia K4 е стилен нов компактен седан, който заменя досегашния Forte и се позиционира под по-големия семеен модел K5 в гамата на Kia. Цената му е между 23 185 и 29 285 долара.

K4 е малко по-голям от своя предшественик Forte, а според компанията интериорът е по-просторен, особено за пътниците на задните седалки. Така моделът се нарежда редом до други популярни компактни седани като Honda Civic, Mazda 3, Toyota Corolla и Volkswagen Jetta.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN