Преди старта на световното по футбол: 10 неща, които трябва да знаете преди първия съдийски сигнал на първия мач

Това е първият мондиал с 48 отбора

11 юни 2026 г. с мача на откриването между домакина Мексико и Южна Африка на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Това е най-мащабното издание в историята с 48 отбора, а домакини на турнира са САЩ, Канада и Мексико. Световното първенство по футбол 2026 започва нас мача на откриването между домакина Мексико и Южна Африка на легендарния стадион „Ацтека“ в Мексико Сити. Това е най-мащабното издание в историята с 48 отбора, а домакини на турнира са САЩ, Канада и Мексико.

Основните 10 неща, които трябва да знаете преди първия съдийски сигнал на Мондиала:

1. Абсолютен рекорд по участници и мачове

Това е първият мондиал с 48 отбора, разделени в 12 групи по 4. Това означава, че феновете ще се насладят на общо 104 мача в рамките на 39 дни, вместо досегашните 64 срещи, пише сайтът Roadtrips

2. Три държави домакини За първи път в историята турнирът се провежда едновременно в три страни – САЩ, Канада и Мексико. Това създава огромен географски обхват и разнообразие от часови зони и климатични условия. Мбапе предизвиква бунт във Франция: Букмейкърите унищожиха хора, които познавам Огромен скандал за пари, семейни билети и хазарт преди Мондиал 2026 3. Три отделни церемонии по откриването Вместо едно централно събитие, всяка от трите домакинстващи страни ще има своя собствена церемония преди началните мачове. Програмата в Мексико Сити ще бъде открита от изпълнители като J Balvin и Tyla, а в САЩ и Канада ще участват световни звезди като Katy Perry, Michael Bublé и Alanis Morissette.

4. Нов формат на елиминациите

Тъй като отборите са 48, към традиционните фази се добавя елиминационен кръг от 32 отбора. Това означава, че първите два отбора от всяка група плюс осемте най-добри трети отбора продължават към фазата на директните елиминации.

5. Разширени часови пояси и излъчване

Завръщането към традиционния летен прозорец (11 юни – 19 юли) гарантира страхотна динамика. Часовите разлики в Северна Америка са съобразени с това мачовете да бъдат удобни за европейската публика.

6. Стадион „Ацтека“ пише история

Емблематичното съоръжение в Мексико Сити се превръща в първия стадион, домакин на мач от откриването на Световно първенство цели три пъти (1970, 1986 и 2026 г.), пише FIFA.

8. Топ фаворити и завръщащи се

Гиганти като Бразилия, Аржентина, Франция, Испания, Германия и Англия отново са считани за фаворити. Турнирът обаче ще бъде белязан и от дългоочакваното завръщане на редица европейски грандове, пропуснали предишни издания, като Турция и Австрия.

Международният борд на футболните асоциации (IFAB) въведе нови правила за забавяне на играта и въвеждане на по-бърз ритъм, целящи да направят 90-те минути по-динамични и справедливи, подпомогнати от автоматизираната система за засади и ВАР.

10. Къде да следим резултатите