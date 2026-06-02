Как ще повлияе Световното първенство по футбол през 2026 г. на икономиката?

ФИФА поставя много високи очаквания по отношение на икономическите ползи

Сслед по-малко от десет дни най-голямото Световно първенство в историята се очаква да влее десетки милиарди долари в икономиките на страните домакини. Въпреки това анализаторите смятат, че реалният му относителен ефект ще остане ограничен. Световното първенство по футбол през 2026 г., което започва на 11 юни в САЩ, Канада и Мексико, е най-мащабното издание досега, като за първи път в него участват 48 национални отбора, разпределени в 16 града домакини.

Снимка: Getty Images / iStock

Какви ще са икономическите ползи?

ФИФА поставя много високи очаквания по отношение на икономическите ползи, прогнозирайки общо 26,1 милиарда евро допълнителни приходи за трите държави домакини и до 35 милиарда евро принос към световния БВП. Организацията изчислява още, че около 824 000 работни места ще бъдат създадени пряко или косвено благодарение на турнира. Въпреки това, с наближаването на първия мач, експертите предупреждават, че реалните резултати може да се окажат значително по-скромни от сегашните прогнози.

Според ФИФА общите разходи по организацията на Световното първенство, включително вложенията на самата организация, градовете домакини и инвеститорите в САЩ, Канада и Мексико, ще достигнат около 12 милиарда евро, като над 9,4 милиарда евро ще бъдат изразходвани само в САЩ. Анализ на датската банка Saxo обаче посочва, че тези данни представят по-благоприятна картина от реалната и че повечето експерти очакват по-ниски приходи от предвижданите от ФИФА. За САЩ например прогнозираният икономически тласък от 14,5 милиарда евро представлява под 0,1% от БВП, което прави турнира почти незабележим фактор за икономическия растеж, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Мексико се откроява като относителния печеливш сред трите домакина. Очакваните ползи от около 2,57 милиарда евро, равняващи се на между 0,2% и 0,5% от БВП според различните модели, имат по-осезаемо значение за икономика, зависима в по-голяма степен от туризма и услугите. Най-силно въздействие се очаква да усетят градове като Гуадалахара, Монтерей и Мексико Сити. Канада от своя страна може да спечели около 3,8 милиарда канадски долара (2,36 милиарда евро), макар че анализаторите подчертават необходимостта тези ползи да бъдат съпоставени със значителните публични разходи.

Изследване на Oxford Economics показва, че 11-те американски града домакини ще отчетат ръст на БВП основно в секторите на туризма, свободното време и хотелиерството, като сред най-облагодетелстваните ще бъдат Хюстън, Ню Йорк и Далас. Всяко увеличение на заетостта обаче вероятно ще бъде временно. Проучването отбелязва също, че поради липсата на значителни нови инфраструктурни проекти, изградени специално за турнира, туристическият поток около мачовете по-скоро ще пренасочи съществуващи посетители, отколкото да създаде значителна нова икономическа стойност.

Изданието през 2026 г. се различава, тъй като САЩ, Канада и Мексико вече разполагат с по-голямата част от необходимата инфраструктура, а повечето стадиони се използват от професионални спортни отбори и имат утвърдена публика. Това значително намалява риска от появата на нови „бели слонове“, макар че надхвърлянето на бюджета остава вероятно. По-сериозно предизвикателство изглежда търсенето. Според проучване на Американската хотелска и квартирна асоциация сред повече от 200 хотела в 11-те американски града домакини, близо 80% от тях отчитат резервации под предварителните очаквания. Сред причините се посочват трудностите при получаването на визи, засиленото геополитическо напрежение и високите цени на билетите и пътуванията.