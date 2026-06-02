Кой ще спечели Световното първенство? Goldman Sachs знае

Статистически модел анализира шансовете на всички 48 участници в турнира

Мислите, че знаете кой ще стане световен шампион по футбол? А дали сте по-уверени в прогнозите си от анализаторите на Goldman Sachs?

Една от най-влиятелните инвестиционни банки в света публикува специален доклад, ръководен от главния икономист Ян Хациус, в който представя своята прогноза за Световното първенство. Макар банката да е известна най-вече с финансовите си анализи, този път тя насочва вниманието си към футбола, използвайки сложен статистически модел за оценка на шансовете на всички участници, пише CNN.

Испания е фаворитът

Според модела на Goldman Sachs най-големи шансове да спечели титлата има Испания – 26%.

След нея се нареждат Франция с 19% и Аржентина с 14%. При изготвянето на прогнозата са взети предвид редица фактори, сред които историческото представяне на националните отбори, способността им да отбелязват голове, текущата форма и инерция на отбора, географски фактори и други статистически показатели.

Анализаторите обръщат внимание и на т.нар. „ефект на шампиона“ – тенденцията действащият носител на титлата да се представя по-слабо в следващия турнир. Именно затова моделът е по-предпазлив по отношение на Аржентина, която триумфира през 2022 г.

Какви са шансовете на домакините?

Goldman Sachs е изчислила вероятностите за напредване на всички 48 участващи държави. Сред домакините прогнозите са следните:

Мексико – 68% шанс да достигне осминафиналите;

Канада – 50%;

Съединените щати – 39%.

Колко надеждни са подобни прогнози?

Това не е първият опит на Goldman Sachs да предвиди изхода от Световно първенство. Банката публикува подобни анализи и преди турнирите през 2014 и 2018 г.

Самите автори на доклада обаче подчертават, че прогнозите трябва да се разглеждат като вероятности, а не като сигурни предсказания. Според тях футболът остава спорт с висока степен на непредсказуемост, а възможностите на всеки статистически модел са ограничени.

Пример за това е Световното първенство през 2018 г. След над един милион симулации моделът на Goldman Sachs прогнозира, че Бразилия е най-вероятният шампион с около 18% шанс за титлата. В действителност бразилците отпаднаха още на четвъртфиналите, а Франция спечели турнира след победа над Хърватия на финала.

Все пак моделът не беше напълно неточен – Франция беше поставена на второ място по вероятност за триумф.

Как работи моделът?

Прогнозата се базира на анализ на близо 20 000 международни футболни срещи, изиграни от 1978 г. насам. Чрез статистически методи моделът оценява колко гола е вероятно да отбележи всеки отбор в конкретен мач и на тази основа симулира различни сценарии за развитието на турнира.

Въпреки усъвършенстванията тази година, икономистите признават, че има фактори, които трудно могат да бъдат включени в подобни изчисления. Сред тях са физическото състояние на играчите, внезапни контузии, треньорският опит и тактически решения, психологическото състояние на отбора.

Моделите срещу пазарите за прогнози

В доклада си Goldman Sachs сравнява своите резултати с онлайн платформите за прогнози и спортни залози като Polymarket, Kalshi и Bet365.

Тези пазари позволяват на потребителите да залагат върху бъдещи събития, а много икономисти ги смятат за ефективен механизъм за събиране на информация. Причината е, че в коефициентите се отразяват очакванията на хиляди участници, които непрекъснато реагират на новини, контузии и други фактори.

Според актуалните оценки на Polymarket и Bet365 Испания също е сред фаворитите, но с по-малко от 20% шанс за титлата – значително по-ниска оценка от тази на Goldman Sachs. Шансовете на Франция също са сходни с пазарните прогнози.

Кой е по-близо до истината?

Според експерти нито статистическите модели, нито пазарите за прогнози са безгрешни. Моделите могат да пропуснат важна информация, докато пазарите понякога реагират прекалено емоционално на контузии, слухове или сензационни новини. Освен това участниците често надценяват малко вероятни сценарии.

Затова и окончателният отговор ще стане ясен едва след края на турнира. Както отбелязват специалистите, футболът остава една от най-трудно предвидимите игри, а именно тази непредсказуемост го прави толкова привлекателен за феновете по света.