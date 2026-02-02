Напрежението САЩ - Иран: Цената на петрола се понижи

И двата основни сорта суров петрол поевтиняха с над 3%

Цените на петрола рязко се понижиха на 2 февруари на фона на смекчаването на напрежението между САЩ и Иран. Същевременно благородните метали отбелязаха силни колебания след срива от миналата седмица, подхранен от поскъпването на долара, предаде АФП, цитирано от БГНЕС.

Отстъплението се отрази и на капиталовите пазари, като повечето регионални борсови индекси последваха спада на „Уолстрийт“ и задълбочиха загубите от 30 януари на фона на нови притеснения за технологичния сектор.

Какво показват данните?

И двата основни сорта суров петрол поевтиняха с над 3% в ранната азиатска търговия, след като президентът на САЩ заяви, че се надява да бъде постигнато споразумение с Техеран, след като Иран предупреди, че всяка атака срещу Ислямската република ще предизвика регионален конфликт.

През последните седмици Вашингтон отправи остри критики към иранското ръководство заради смъртоносния отговор на антиправителствените протести от миналия месец, като Тръмп заплаши с военни действия и нареди изпращането на самолетоносачна група в Близкия изток.

Той също така настоява за постигане на споразумение относно ядрената програма на Иран.

Върховният лидер аятолах Али Хаменей оприличи последните протести на „преврат“ и предупреди, че евентуална атака от страна на САЩ ще доведе до мащабен конфликт.

„Американците трябва да знаят, че ако започнат война, този път тя ще бъде регионална война“, заяви той.

Запитан за предупреждението на иранския лидер, Тръмп каза пред журналисти: „Разбира се, че той ще каже това. Надявам се да сключим сделка. Ако не сключим сделка, тогава ще разберем дали е бил прав“.

Какво друго задвижи спада?

Спадът в цените на петрола беше допълнително подкрепен от рязкото поскъпване на долара след новината, че Доналд Тръмп е избрал Кевин Уорш за председател на Федералния резерв — ход, който пазарите възприеха като сигнал за по-строга парична политика и твърда борба с инфлацията. Назначението, определяно от президента като историческо, успокои и опасенията около независимостта на Фед след атаките срещу Джером Пауъл, а доларът бързо поскъпна спрямо основните валути.

Това доведе до силен натиск върху активи, котирани в долари, като още на 30 януари златото поевтиня с до 12%, а среброто с над 30%, като спадовете се задълбочиха и на 2 февруари, въпреки последвалото частично възстановяване. Натискът върху благородните метали беше усилен и от смекчаването на напрежението около Иран, което отслаби търсенето на „убежища“.

В същото време повечето световни фондови пазари останаха на червено след разпродажбите на Уолстрийт, породени от съмнения около мащабните инвестиции в изкуствен интелект и забавената възвръщаемост, като силни спадове отчетоха борсите в Сеул и други азиатски центрове, докато Токио беше сред малкото изключения с ръст.

