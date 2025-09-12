Стачка в лондонското метро: Машинистите печелят повече от адвокатите, но настояват за по-добри условия

Машинистите на влакове във Великобритания получават със 71% над средната за страната

Стачката в лондонското метро оказа сериозно влияние върху ежедневното пътуване на хиляди жители на британската столица. Протестите започнаха в неделя и продължиха до четвъртък, като засягат не само метрото, но и определени автобусни линии. Причините за протестите са свързани с искания за по-добро заплащане, справяне с умората при тежки смени и въвеждане на по-кратка работна седмица, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

Транспортната администрация в Лондон заявява, че е предложено увеличение на заплатите с 3,4%, но ръководството на движението във Великобритания отказва да обсъжда предложението, определяйки го като „непрактично и непосилно“. От своя страна искащите твърдят, че условията на труд се влошават и служителите заслужават справедливо възнаграждение за труда си, особено предвид натовареността и отговорността на техните длъжности.

Каква е заплатата на машинист във Великобритания?

По данни на Националната статистическа служба (ONS), служителите в железопътния сектор са сред най-добре платените във Великобритания. Машинистите на влакове и трамваи получават средна годишна заплата от 63 958 паунда, което е с 71% над средната за страната. Инженерите по поддръжка и строителство на железопътна инфраструктура печелят средно 56 984 паунда – с 52% над средното.

Снимка: Getty Images / iStock

В класацията на най-високоплатените професии, машинистите са на 12-о място, а инженерите на 16-о от общо 381 професии. Това ги поставя пред редица престижни длъжности като адвокати, съдии и ИТ мениджъри. В сектора има още три добре платени позиции – работници в железопътния транспорт със средна заплата от 52 727 паунда, служители в поддръжката с 43 631 паунда, и асистенти в пътуванията с 41 306 паунда, което също ги нарежда над редица традиционни професии като учители, журналисти и детски възпитатели.

Сравнението с други транспортни сектори показва, че железопътните служители често печелят повече от колегите си в автомобилния и въздушния транспорт. Изключение правят само пилотите и ръководителите на полети със средна заплата от 80 144 паунда. Въпреки това, дори най-нископлатените длъжности в железопътния транспорт надвишават доходите на шофьори на автобуси, наземни оператори и помощен въздушен персонал.

Какво предстои?

Машинистите подчертават, че техните членове осигуряват ключова услуга за столицата и работят при напрегнати условия. Транспортната администрация настояват синдикатът да представи предложението им за обсъждане, докато пътниците очакват нормализиране на движението в петък сутринта, въпреки че са възможни закъснения до средата на деня.