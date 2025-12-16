С тези трикове ще намалите сметката за ток през зимата

Кои фактори влияят върху количеството електроенергия, което се потребява?

По-ниските температури през зимата са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци. От EVN България дават съвети как ефективно да управляваме електрическата енергия през студентите месеци.

режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.

налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата

външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност

поведението при ползване на електроуредите

брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Съвети за ефективно използване на електроенергията:

Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома.

Избягвайте да изключвате отоплителните уреди напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.

Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.

При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.

Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина.

Използвайте енергоспестяващи крушки.

