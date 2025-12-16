С тези трикове ще намалите сметката за ток през зимата

Кои фактори влияят върху количеството електроенергия, което се потребява?
По-ниските температури през зимата са предпоставка за по-висока консумация на електроенергия спрямо предишни месеци. От EVN България дават съвети как ефективно да управляваме електрическата енергия през студентите месеци.
- режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
- състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.
- налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
- външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
- вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност
- поведението при ползване на електроуредите
- брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.
Съвети за ефективно използване на електроенергията:
- Намалявайте градусите на отоплението през нощта и когато отсъствате от дома.
- Избягвайте да изключвате отоплителните уреди напълно, защото така стените на жилището изстиват и в последствие уредите консумират повече енергия, за да достигнат отново желаната висока температура.
- Не покривайте и не преграждайте отоплителните уреди с мебели или тежки завеси, за да не спирате топлината, която отдават в помещението.
- При закупуване на климатик съобразете мощността на уреда с големината на помещението, което ще отоплявате.
- Не поставяйте хладилник/фризер в близост до отоплителен уред или под пряка слънчева светлина.
- Използвайте енергоспестяващи крушки.
