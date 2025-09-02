Българо-турско сдружение участва в строежа на метрото в Букурещ

Договори за новата линия M4 на стойност над 2 милиарда евро

Кметството на Сектор 4 възложи договорите за проектиране и изпълнение на двата участъка от новата линия на метрото Гара де Норд – Гара Прогресу в северно-южната част на Букурещ. Линията M4 ще включва 14 станции, а стойността на двата договора надхвърля 2 милиарда евро.

Победителите в търга

Според информация на Economedia, за първия участък, Гара де Норд – Ерои Революции, победител е турско-българското сдружение:

Dogus Insaat Ve Ticaret AS – Trace Group Hold – GP Group JSC.

Trace Group Hold (Трейс Груп Холд АД) и GP Group JSC (Джи Пи Груп АД)са български компании, специализирана в изграждането на инфраструктурни проекти.Двете фирми ще работят заедно с турската Dogus Insaat Ve Ticaret AS, която се счита за лидер от световна класа в строителния сектор със завършени над 250 проекта за мегаинфраструктура и суперструктура.

Подизпълнители по проекта ще бъдат:

Yuksel Proje AS – поддръжка/подизпълнител

Sixense Solutions SRL – подизпълнител

Geostud SRL – подизпълнител

Total Business Land Project SRL – подизпълнител

Национален музей на румънската история – подизпълнител

За втория участък, Ерои Революции – Гара Прогресу, договорът е спечелен от румънската компания Erbașu, в сътрудничество с турската Gulermark, според информацията на Economedia.

Срокове и процедури

Договорът за първия участък може да бъде подписан, ако не бъдат подадени възражения в рамките на 10 дни. За втория участък крайният срок за възлагане по SEAP е 30 август 2025 г., което съвпада с валидността на офертата. Компанията Tecnic Consulting бе определена за победител в конкурса за надзор на строителните работи по целия участък на M4.

Финансиране и мащаб на проекта

Кметът на Сектор 4, Даниел Бълуца, обяви, че проектът получава пълно европейско финансиране, което прави инвестицията едно от най-големите начинания в Букурещ през последните години:

„Проектът е сложен, защото включва 14 станции. Очакваме подписването на договора за финансиране от 2,5 милиарда евро в рамките на 30-40 дни. Финансирането е 100%“, каза Бълуца.

Срокът за изпълнение на двете части на линията е 60 месеца. Първата фаза на проектиране трябва да бъде завършена в рамките на 8 месеца, за да започне строителството възможно най-скоро.

Маршрут на M4

Новата метролиния ще има дължина около 11 км. и ще преминава през сектори 1, 4 и 5, както и през община Жилава в окръг Илфов.

Линията ще стартира от Гара де Норд 2, ще преминава през ключови улици и кръстовища на Букурещ – включително улица „Берзей“, булевард „Тудор Владимиреску“ и кръстовището „Ерои Революции“ – и ще завърши при Гара Прогресул. Крайният участък включва ново и модерно депо с паркинг „Паркирай и пътувай“.

