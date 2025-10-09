1 USD
Свят Среброто поскъпна за пръв път в историята над 50 долара за унция

Среброто поскъпна за пръв път в историята над 50 долара за унция

bTV Бизнес екип

Поскъпването се дължи на статута му на инвестиционно убежище

Среброто поскъпна с над 3% по време на търговията в четвъртък, пробивайки за пръв път в историята над психологическото ниво от 50 долара за унция до нов рекорден връх около 50,85 долара.

Възходящото движение идва само ден, след като златото поскъпна за пръв път на спорт пазар над бариерата от 4000 долара за унция, достигайки нов рекорден връх около 4059 долара.

Солидното поскъпване на благородните метали през последните дни е в резултат на статута им на инвестиционно убежище на фона на засилената политическа и икономическа несигурност и очакванията за намаляване на лихвите в САЩ от страна на Федералния резерв.

Инвеститорите продължават да преценяват и ефектите от продължаващото спиране на дейността на американското федерално правителство и институции, което помрачава перспективи пред водещата световна икономика и води до отлагане във времето на публикуването на ключови данни, от които се нуждае Фед, за да вземе решение за лихвите.

Протоколите от последното заседание на Фед, публикувани късно снощи, показаха, че централните банкер признават за нарастващи рискове за пазара на труда, които биха могли да оправдаят намаляване на лихвите, въпреки че остават в сила и опасенията относно инфлацията, пише БНР.

Междувременно световните финансови пазари са под напрежение заради подновените в последните дни политически турбуленции във Франция около сформирането на правителство, което да представи проектобюджет за 2026 г., и промените в ръководството на управляващата партия в Япония.

Затегнатото предлагане на сребро на физическия пазар също подкрепи поскъпването му с оглед на силното промишлено търсене от секторите, свързани със слънчевата енергия и електрониката, като Институтът за сребро прогнозира глобален дефицит на предлагането за пета поредна година през 2025 г.

