Строи се най-голямата сграда в света, може да побере 20 пъти Емпайър Стейт Билдинг

Проектът ще струва 50 милиарда долара, вижте как ще изглежда отвътре

Саудитска Арабия започна строителството на Мукааб, колосална кубообразна структура в Рияд, която ще се превърне в най-голямата сграда на Земята, с достатъчен обем, за да побере 20 Емпайър Стейт Билдингс. Според The ​​Economic Times, Мукааб е част от амбициозната инициатива на Саудитска Арабия „Визия 2030“ и се разработва като част от проекта „Нова Мураба“.

Сградата ще се издига приблизително на 400 метра височина и 370 метра ширина, образувайки масивен куб с площ над 2 милиона квадратни метра. Размерът ѝ е безпрецедентен, не само по височина, но и по обем, което я прави най-голямата затворена структура, създавана досега.

ВИЖТЕ КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ОТВЪТРЕ:

Снимка: New Murabba

Мукааб е проектиран да функционира като „градски център в кутия“ с жилищни единици, хотели, търговски площи, културни места и завладяваща дигитална среда. Той е замислен като футуристичен градски център, съчетаващ архитектура, технологии и развлечения в един вертикален град. Проектът се оценява на 50 милиарда щатски долара, а строителството започна в края на 2024 г.