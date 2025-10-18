1 USD
Свят Строи се най-голямата сграда в света, може да побере 20 пъти Емпайър Стейт Билдинг

Строи се най-голямата сграда в света, може да побере 20 пъти Емпайър Стейт Билдинг

Свят

bTV Бизнес екип

Проектът ще струва 50 милиарда долара, вижте как ще изглежда отвътре

Саудитска Арабия започна строителството на Мукааб, колосална кубообразна структура в Рияд, която ще се превърне в най-голямата сграда на Земята, с достатъчен обем, за да побере 20 Емпайър Стейт Билдингс. Според The ​​Economic Times, Мукааб е част от амбициозната инициатива на Саудитска Арабия „Визия 2030“ и се разработва като част от проекта „Нова Мураба“.

Сградата ще се издига приблизително на 400 метра височина и 370 метра ширина, образувайки масивен куб с площ над 2 милиона квадратни метра. Размерът ѝ е безпрецедентен, не само по височина, но и по обем, което я прави най-голямата затворена структура, създавана досега.

ВИЖТЕ КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ОТВЪТРЕ:

Снимка: New Murabba

Мукааб е проектиран да функционира като „градски център в кутия“ с жилищни единици, хотели, търговски площи, културни места и завладяваща дигитална среда. Той е замислен като футуристичен градски център, съчетаващ архитектура, технологии и развлечения в един вертикален град. Проектът се оценява на 50 милиарда щатски долара, а строителството започна в края на 2024 г.

Проектът е част от по-широки усилия на Саудитска Арабия за диверсифициране на икономиката си и създаване на емблематична инфраструктура. Ако бъде завършен по план, Мукааб ще предефинира световните архитектурни рекорди и градския дизайн.

