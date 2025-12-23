Търговците и обменните бюра в Одрин спряха да приемат левове

По данни на местни търговци мярката е предприета превантивно, с цел да се избегнат евентуални обърквания

В контекста на предстоящото въвеждане на еврото в България, търговски обекти и обменни бюра в турския град Одрин вече са премахнали българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят, съобщава БНР.

Снимка: iStock

Промяната е видима както в обменно-валутните бюра в центъра на града, така и в множество магазини, ресторанти и търговски комплекси, които традиционно обслужват клиенти от България. По данни на местни търговци мярката е предприета превантивно, с цел да се избегнат евентуални обърквания и финансови загуби по време на преходния период към общата европейска валута.

Някои от обменните бюра уточняват, че ще възстановят операциите с български левове едва след като има яснота относно окончателния обменен курс и конкретните срокове за обмяна. Очакванията са през идните месеци българските граждани да извършват плащанията си в Одрин основно в евро или турски лири, като българският лев постепенно ще отпадне от трансграничните разплащания.

Припомняме, че преди около две седмици търговци от централния булевард „Сарачлар“ в Одрин сигнализираха за все по-чести случаи на разплащане с фалшиви банкноти от 50 лева, за които твърдят, че се използват от български туристи, съобщава вестник „Тюркийе“, цитира БТА. По думите им проблемът се е изострил през последните седмици, когато градът отново е сред предпочитаните дестинации за пазаруване.

