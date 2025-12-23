BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
Последвайте ни
1 USD
1.66524 BGN
Петрол
60.94 $/барел
Bitcoin
$88,108.7
БГ Бизнес Търговците и обменните бюра в Одрин спряха да приемат левове

Търговците и обменните бюра в Одрин спряха да приемат левове

bTV Бизнес екип

По данни на местни търговци мярката е предприета превантивно, с цел да се избегнат евентуални обърквания

В контекста на предстоящото въвеждане на еврото в България, търговски обекти и обменни бюра в турския град Одрин вече са премахнали българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят, съобщава БНР.

Снимка: iStock

Промяната е видима както в обменно-валутните бюра в центъра на града, така и в множество магазини, ресторанти и търговски комплекси, които традиционно обслужват клиенти от България. По данни на местни търговци мярката е предприета превантивно, с цел да се избегнат евентуални обърквания и финансови загуби по време на преходния период към общата европейска валута.

Някои от обменните бюра уточняват, че ще възстановят операциите с български левове едва след като има яснота относно окончателния обменен курс и конкретните срокове за обмяна. Очакванията са през идните месеци българските граждани да извършват плащанията си в Одрин основно в евро или турски лири, като българският лев постепенно ще отпадне от трансграничните разплащания.

Търговците в Одрин предупреждават за ръст на фалшиви петдесетолевки, използвани от българи

Припомняме, че преди около две седмици търговци от централния булевард Сарачлар“ в Одрин сигнализираха за все по-чести случаи на разплащане с фалшиви банкноти от 50 лева, за които твърдят, че се използват от български туристи, съобщава вестник Тюркийе“, цитира БТА. По думите им проблемът се е изострил през последните седмици, когато градът отново е сред предпочитаните дестинации за пазаруване. 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата