Какво е Меркосур и доколко е важен за ЕС?

Кои са пробойните в сделката

В събота в столицата на Парагвай Асунсион официално беше сключена една от най-мащабните търговски сделки в историята на Европейския съюз (ЕС). Тя - ако влезе в сила, ще позволи на страните от ЕС и южноамериканския икономически блок Меркосур да улеснят значително търговията помежду си. В блока участват Бразилия, Аржентина, Парагвай и Уругвай и заедно със страните от ЕС ще оформят една от най-големите търговски зони в света с пазар от около 700 млн. потребители.

"С това печелившо партньорство и двете страни печелим – икономически, дипломатически и геополитически", каза председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в Асунсион. "Нашият сигнал към останалия свят е ясен: ЕС и Меркосур избират сътрудничеството пред конкуренцията и партньорството пред поляризацията".

Но в сряда Европейският парламент (ЕП) гласува резолюция, с която иска преди Споразумението за партньорство между ЕС и Меркосур (EMPA) да влезе в сила, да го ревизира Съдът на ЕС. Вотът мина с едва десетина гласа. Зад опита за отлагане застанаха крайната десница, крайната левица и представители на страни, в които има недоволство. Българските евродепутати гласуваха шарено, пише "Свободна Европа".

Преговорите за сделката с Меркосур продължиха 25 години. И до сега няколко членки на ЕС се противопоставят, най-вече заради опасенията на селскостопанския бранш. Те са, че евтини южноамерикански стоки може да залеят европейските пазари и да подкопаят местното производство. Такива гласове се появиха и в България, въпреки че в подписаните документи има ясни гаранции срещу това.

Какво е Меркосур

Меркосур е южноамерикански търговски съюз, създаден през 1991 г. Негови пълноправни членки са Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Предстои да бъде ратифициран и договорът за членство на Боливия. Венецуела също се присъединява през 2012 г., но пет години по-късно членството ѝ е временно преустановено заради диктаторския режим там.

Страните от блока сформират шестата по големина икономика в света и имат общо население от около 270 милиона души. За сравнение Европейският съюз е втората най-голяма икономика в света и има население от около 450 млн. души.

ЕС е и вторият по големина партньор на Меркосур, докато южноамериканският блок е десетият по големина партньор на ЕС в търговията със стоки.

Според официални данни на ЕС през 2024 г. търговията между двата блока възлиза на над 111 млрд. евро с приблизително равенство между износ и внос. Над 80% от търговския поток е бил между ЕС и Бразилия.

Стоки, които ЕС изнася за страните от Меркосур, са машини и уреди (28% от общия износ за 2024 г.), химически и фармацевтични продукти (25%), както и транспортно оборудване (12,1%).

Стоките, които Меркосур внася в ЕС, са най-вече селскостопански продукти (близо 43%), минерали (30%), и целулоза и хартия (6,8%).

Какво предвижда сделката

Най-значителната промяна, която ще последва от споразумението, е поетапното и почти пълно премахване на митата върху стоките, които двата съюза обменят. Това на практика значи отваряне към нови пазари в ситуация, в която отношенията между ЕС и традиционен партньор като САЩ са напрегнати, включително по отношение на търговията след заплахите на Доналд Тръмп за високи мита върху европейската продукция и очаквания ответен удар от ЕС.

Досега високите мита на страните от Меркосур оскъпяваха значително вноса на европейски стоки. Споразумението предвижда да бъдат премахнати митата за над 91% от стоките от ЕС. Ставките за някои продукти ще спаднат постепенно, за да имат достатъчно време компаниите в страните от Меркосур да се адаптират.

След споразумението се очаква се приблизително 39% увеличение на годишния износ от ЕС за Меркосур, който към момента е на стойност около 49 милиарда евро.

За да не бъде застрашено местното производителство, за внос на определени продукти в ЕС са предвидени митнически квоти – максимално количество, което ще бъде внасяно безмитно или с намалено мито, а след превишаване на това количество ще се прилагат по-високи ставки. Това се отнася най-вече до продукти като говеждо и птиче месо, мед, ориз, млечни продукти.

