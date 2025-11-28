Лувърът ще увеличи цените на билетите с 45% за определени туристи

Очаква се увеличението да донесе между 15 и 20 милиона евро годишно

Лувърът в Париж ще увеличи цените на билетите с 45% за повечето посетители извън Европейския съюз, реши управителният съвет на музея в четвъртък. От началото на следващата година туристи от страни като САЩ, Великобритания и Китай ще трябва да плащат 32 евро за вход, като се очаква това увеличение да генерира милиони евро годишно за финансиране на основен ремонт на известната галерия, предава ВВС.

Снимка: Reuters

Повишението идва след критики към сигурността и управлението на музея, особено след дръзкия обир през октомври, когато четирима души откраднаха бижута на стойност 102 милиона долара и избягаха за минути. Официален одит, публикуван малко след инцидента, подчерта неадекватните системи за сигурност и остарялата инфраструктура на Лувъра.

От 14 януари туристите от страни извън Европейското икономическо пространство – което включва ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн – ще плащат допълнителни 10 евро за вход в музея. Посетителите извън ЕС, придружавани от акредитирани екскурзоводи, ще трябва да плащат 28 евро. Очаква се увеличението да донесе между 15 и 20 милиона евро годишно, които ще подпомогнат плановете за модернизация на музея.

Лувърът, дом на Мона Лиза, прие близо 9 милиона посетители през миналата година, като по-голямата част от тях бяха чужденци. Около една десета от посетителите са от САЩ, а около 6% – от Китай. Дълго време има призиви за справяне с претъпканите галерии и дългите опашки, които често пречат на разглеждането на експонатите.

Снимка: Reuters

През януари френският президент Еманюел Макрон и Лувърът обявиха планове за подобрения и предложиха увеличаване на таксите за посетители извън ЕС до 2026 г. Макрон също заяви, че Мона Лиза ще бъде преместена на ново място, за да се справи с пренаселеността. Повечето от 30 000-те посетители на Лувъра дневно се стичат именно към шедьовъра на Леонардо да Винчи, като на всеки човек остават само мигове, за да разгледа картината и да си направи снимка.

Освен това Лувърът планира реновация на други части на музея и добавяне на нови удобства като тоалетни и ресторанти, като очакваните разходи ще достигнат стотици милиони евро. По-рано този месец беше временно затворена галерия, представяща гръцка керамика, поради структурни проблеми. Разследването след октомврийския обир установи, че музеят е харчил значително повече за закупуване на нови произведения на изкуството, отколкото за поддръжка и реставрация.

