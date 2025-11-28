Лувърът ще увеличи цените на билетите с 45% за определени туристи

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Лувърът в Париж ще увеличи цените на билетите с 45% за повечето посетители извън Европейския съюз, реши управителният съвет на музея в четвъртък. От началото на следващата година туристи от страни като САЩ, Великобритания и Китай ще трябва да плащат 32 евро за вход, като се очаква това увеличение да генерира милиони евро годишно за финансиране на основен ремонт на известната галерия, предава ВВС.
Повишението идва след критики към сигурността и управлението на музея, особено след дръзкия обир през октомври, когато четирима души откраднаха бижута на стойност 102 милиона долара и избягаха за минути. Официален одит, публикуван малко след инцидента, подчерта неадекватните системи за сигурност и остарялата инфраструктура на Лувъра.
От 14 януари туристите от страни извън Европейското икономическо пространство – което включва ЕС, Исландия, Норвегия и Лихтенщайн – ще плащат допълнителни 10 евро за вход в музея. Посетителите извън ЕС, придружавани от акредитирани екскурзоводи, ще трябва да плащат 28 евро. Очаква се увеличението да донесе между 15 и 20 милиона евро годишно, които ще подпомогнат плановете за модернизация на музея.
Лувърът, дом на Мона Лиза, прие близо 9 милиона посетители през миналата година, като по-голямата част от тях бяха чужденци. Около една десета от посетителите са от САЩ, а около 6% – от Китай. Дълго време има призиви за справяне с претъпканите галерии и дългите опашки, които често пречат на разглеждането на експонатите.
През януари френският президент Еманюел Макрон и Лувърът обявиха планове за подобрения и предложиха увеличаване на таксите за посетители извън ЕС до 2026 г. Макрон също заяви, че Мона Лиза ще бъде преместена на ново място, за да се справи с пренаселеността. Повечето от 30 000-те посетители на Лувъра дневно се стичат именно към шедьовъра на Леонардо да Винчи, като на всеки човек остават само мигове, за да разгледа картината и да си направи снимка.
Освен това Лувърът планира реновация на други части на музея и добавяне на нови удобства като тоалетни и ресторанти, като очакваните разходи ще достигнат стотици милиони евро. По-рано този месец беше временно затворена галерия, представяща гръцка керамика, поради структурни проблеми. Разследването след октомврийския обир установи, че музеят е харчил значително повече за закупуване на нови произведения на изкуството, отколкото за поддръжка и реставрация.
