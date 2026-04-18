Спад на енергийните цени след отварянето на Ормузкия проток

Докога ще остане отворен?

С намаляването на напрежението в Близкия изток след съобщението, че Ормузкият проток е отворен за търговско корабоплаване, енергийните фючърси приключиха седмицата със значителни седмични понижения, пише БГНЕС.

В публикация в профила си в социалните мрежи Тръмп заяви, че протокът е напълно отворен и че военноморската блокада на САЩ срещу Иран в пролива ще остане в сила, докато споразумението не бъде финализирано на 100%.

Цените на петрола отбелязаха рязък спад на 17 април, като фючърсите на сорта Брент спаднаха с около 3,5% на седмична база до 91,8 долара за барел, а сортът West Texas Intermediate (WTI) отбеляза спад от 11,4% до 85,5 долара, предаде Анадолската агенция.

Цените на природния газ в Европа се сринаха с 9,1% на седмична база до 39,66 евро (46,6 долара) за мегаватчас.

Цените на отоплителното гориво намаляха с 8,6% до 3,4 долара за галон.

Нова заплаха от затваряне

Техеран заплаши, че отново ще затвори Ормузки проток, ако САЩ продължат военноморската блокада на иранските пристанища само часове след като Иран обяви, че е възобновил трафика през стратегическия воден път след примирието в Ливан.

Председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че при продължаваща блокада протокът „няма да остане отворен“ и преминаването ще изисква разрешение от Иран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай определи действията на САЩ като нарушение на двуседмичното примирие за преговори.

По данни на Централно командване на САЩ, американските сили са върнали 21 кораба от началото на блокадата тази седмица.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че блокадата ще остане в сила, освен ако не бъде постигнато мирно споразумение с Иран, като допусна възможност за удължаване на примирието.