5-те най-странни неща около излизането на Илон Мъск на борсата

Документът, който доказва, че Илон Мъск буквално не може да бъде уволнен

Ако си търсите хубаво четиво за дъждовния уикенд, имаме едно доста неочаквано, но горещо предложение - Формуляр S-1 на SpaceX (проспектът за тяхното първично публично предлагане на борсата).

Звучи скучно? Повярвайте ми, това четиво е тотален хит!

Докато повечето подобни финансови документи са сухи като пустиня, този разкрива уникални подробности за парите и операциите на най-скъпата частна компания в света, управлявана от Илон Мъск. И всичко това се случва точно преди това, което вероятно ще бъде най-голямото излизане на борсата в историята.

Документът е повече от 270 страници, в които е изложена мисията на компанията. Целта е да предостави на инвеститорите всичси подробности, от които се нуждаят за бизнес модела на компанията, включително потенциални рискови фактори. Ето кои са 5-те най-странни неща от този документи, които CNN са откроили:

„Луната, Марс и отвъд“

Манията на Мъск по Марс е част от мисията на SpaceX, откакто основава компанията през 2002 г., и изглежда, че е по-ангажиран от всякога. Думата „Марс“ се появява 63 пъти в документа, включително в раздела „възнаграждение на ръководителите“. Накратко, бордът на SpaceX е отпуснал на Мъск награда от 1 милиард ограничени акции, при условие че той ръководи компанията до два етапа: пазарна капитализация от 7,5 трилиона долара и „постоянна човешка колония на Марс с поне един милион жители“.

Сега може би се чудите: „Какво е финансов стимул за някой, който вече на практика разполага с неограничени средства?“

Мъск не може да бъде уволнен

Мъск ще бъде главен изпълнителен директор, главен технологичен директор и председател на борда на директорите на SpaceX. И изглежда, че е положил всички усилия, за да се увери, че няма да се налага да се справя с никакви отрицателни реакции от страна на акционерите, с които се е сблъсквал в Tesla. Документите показват, че Мъск държи по-голямата част от акциите с право на глас, известни като акции клас B.

Мъск ще може да „избира, отстранява или запълва всяка вакантна позиция“ сред най-големите акционери в борда и „ще има правомощията да контролира резултата от въпроси, изискващи одобрение от акционерите, включително избора на всички наши директори, и да контролира нашия бизнес и дела“.

Според документите, Мъск контролира 85% от гласовете на акционерите, което означава, че ще трябва да гласува, за да се уволни.

Помните ли Cybertrucks?

SpaceX похарчи близо 700 милиона долара за продуктите на Tesla „Megapack“ между 2024 и 2025 г. и допълнителни 131 милиона долара за Cybertrucks, електрическите пикапи с плоско дъно, които Tesla трудно продава.

Подобни „разходи от свързани страни“ не са необичайни, но винаги е имало известна мистерия около продажбите на Cybertruck и колко от тях са отишли ​​за другите операции на Мъск. Business Insider изчислява, че покупката за 131 милиона долара би се равнявала на приблизително 1183 до 1813 превозни средства, или между 6% и 9% от всички продажби на Cybertruck миналата година.

Финансите на SpaceX са малко объркани

Компанията загуби почти 5 милиарда долара миналата година при приходи от 18,7 милиарда долара. А загубите нараснаха с още 4,3 милиарда долара през първите три месеца на тази година.

Загубите се дължат до голяма степен на сливането на SpaceX с xAI на Мъск, която харчи милиарди, за да изгради своите центрове за данни „Colossus“ в Тенеси.

Миналата година подразделението за изкуствен интелект загуби 6,4 милиарда долара, докато генерира приходи от 3,2 милиарда долара. А капиталовите му разходи от 12,7 милиарда долара бяха повече от три пъти по-големи от тези на основното ракетно подразделение на SpaceX.

Между другото, всичко това е огромен експеримент

В раздел от документите, озаглавен „Нашите предизвикателства“, SpaceX по същество признава, че много от амбициите ѝ са, ами, преувеличени. В един момент компанията заявява, че се стреми да разположи „орбитални спътници за изкуствен интелект“ – по същество центрове за данни в космоса – „още през 2028 г.“

По-късно се казва, че тази цел, заедно с плановете за „създаване на лунна икономика, транспортиране на хора и товари до Луната и Марс и разработване на системи за човешка аугментация“, ще включва „недоказани“ технологии или „технологии, които не съществуват“.

Поради това тези проекти „може да не постигнат търговска жизнеспособност“.

Въпреки това, на друго място в документа се посочва, че „вярваме, че следващата промяна в парадигмата за човечеството е създаването на устойчива, постоянно разрастваща се космическа цивилизация, която е движеща сила за непрекъснати иновации през нови граници“.