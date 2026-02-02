BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Свят Собственик на верига кафенета разкрива защо е принуден да увеличи цените

Собственик на верига кафенета разкрива защо е принуден да увеличи цените

bTV Бизнес екип

Всеки елемент в едно лате постепенно поскъпна през последната година

През последната година цените на кафето в Америка се увеличиха двойно или дори тройно. Повишаването на цените е последното нещо, което собственик на малък бизнес би искал да направи. Собственичката на малка верика кафенето в Сан Франциско -Andytown дълго време не иска да промени цените на напитките си, но се налага. В разговор с Business Insider тя споделя, какви са причините за увеличенията. 

Снимка: DELL-E

За нея прозрачността е от първостепенно значение. Много компании повишават цените тихомълком и само най-лоялните клиенти забелязват.  Тя иска хората да разбират пълния контекст, когато решението засяга техния джоб. Това последно увеличение не се дължи на един фактор, а на кумулативното въздействие на по-високите разходи за кафе, продължаващото влияние на тарифите и растящите цени по цялата ни верига на доставки.

Дори ако тарифите върху кафето бяха отменени, ефектите се усещат навсякъде при опаковките, млякото, шоколада и чая. Всеки елемент в едно лате постепенно поскъпна през последната година. Когато събереш всички тези разходи, вече не можеш да ги абсорбираш безкрайно. Ако искат да продължат да работят нормално и да поддържат качеството, трябва да прехвърлят част от тези разходи към клиентите.

Коя страна е най-големият купувач на бразилско кафе?

Трудът е друг ключов фактор в Централна и Южна Америка работниците често не могат да пресичат граници или не се чувстват сигурни да работят, което затруднява фермерите да разчитат на традиционната работна сила. В същото време световното търсене на висококачествено кафе расте, особено в Азия и Близкия изток. Това е устойчиво увеличение, а не временен скок, което прави забавянето на повишението рисковано за бизнеса.

Лорън Краби стартира Andytown заедно със съпруга си като бариста и отвори първото кафене близо до дома им в квартал Outer Sunset, винаги ръководена от ценности. Тя предлага здравно осигуряване на всички служители на пълен работен ден, а премиите на персонала ѝ са се увеличили с над 20% тази година. За нея е по-добре да повиши цените, отколкото да намали тези предимства. Освен това планира откриването на нов обект в центъра на Сан Франциско на мястото на бивш Starbucks, за да подкрепи оживяването на града. Много клиенти дори не забелязаха увеличението, докато не видяха писмото ѝ, а тези, които го забелязват, заслужават пълната ѝ честност.

