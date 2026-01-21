Коя страна е най-големият купувач на бразилско кафе?

Доставките за американския пазар са намалели с 55%

Германия е изпреварила Съединените щати и е станала най-големият купувач на бразилско кафе в света през 2025 г., след значителен спад на американския внос на фона на въведени високи мита. Това показват данни на Бразилската асоциация на износителите на кафе (Cecafe), цитирани от ДПА, предава БТА.

През изминалата година Германия е внесла 5,4 милиона чувала бразилско кафе от по 60 килограма, което представлява 13,5 процента от целия износ на страната. САЩ, които традиционно бяха водещият купувач, са заели второ място с внос от 5,3 милиона чувала, което е спад от 33 процента спрямо предходната година.

Председателят на асоциацията Марсио Ферейра обясни, че доставките за американския пазар са намалели с 55 процента в периода от началото на август до края на ноември, когато бяха въведени високи мита върху всички бразилски сортове кафе.

Митническите мерки бяха наложени в отговор на наказателното производство срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, смятан за политически съюзник на Доналд Тръмп. Болсонаро беше осъден и получи присъда от над 27 години затвор за опит за държавен преврат. На фона на поскъпването на храните в САЩ по-голямата част от митата бяха отменени през ноември.

През 2025 г. Бразилия е изнесла общо 40 милиона чувала кафе, което е с около 20 процента по-малко в сравнение с предходната година. Въпреки по-ниския обем, приходите от износ са се увеличили с 24 процента и са достигнали рекордните 15,5 милиарда долара, благодарение на по-високите цени на световните пазари.

Ферейра допълни, че пониженият износ се дължи както на по-малките наличности след рекордните доставки година по-рано, така и на загубите, причинени от неблагоприятни климатични условия. Въпреки това Бразилия остава единственият производител, който изнася кафе за над 120 държави и държи повече от една трета от световния пазар, като след Германия и САЩ сред основните купувачи са Италия, Япония и Белгия.

