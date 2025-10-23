Кои услуги са поскъпнали двойно през последнта година?

Потребителите съобщават за ясно увеличение при използването на определени услуги

През последната година част от услугите у нас са повишили цените си почти двойно. Според данни на НСИ, най-забележимо е увеличението при туристическите пътувания, фризьорските услуги, както и при поддръжката и ремонта на автомобили, предава БНТ.

Ф ризьорските услуги

В бранша всеки салон определя цените си самостоятелно и клиентите ясно отчитат повишението за последните месеци. Някои споделят пред БНТ, че през последната година и половина цените са скочили на няколко пъти с по 5–10 лв., като общото поскъпване достига около 20%. Така например маникюр, който преди е струвал 25 лв., сега се предлага за 50. Други клиенти отбелязват, че и фризьорските услуги са се увеличили спрямо последните им посещения, като понякога се забелязва различна тарифа за редовни и за нови клиенти.

Според данни на Националния статистически институт цените на фризьорските услуги тази година са се повишили с около 17% спрямо предходната. Управителите на салони за красота обясняват, че поскъпването е неизбежно заради нарастващите разходи за консумативи и материали. Един от тях посочва, че само за последните шест месеца цената на боята е скочила с около 5%, което води до поскъпване на услугата с приблизително 10 лв. Затова корекциите в цените се правят плавно, за да не се изгубят клиенти.

Представители на браншовото сдружение на фризьорите обаче са категорични, че въвеждането на еврото от следващата година няма да доведе до ново увеличение. Те смятат, че притесненията в обществото са неоправдани, като подчертават, че евентуално бъдещо поскъпване би било продиктувано единствено от по-високите цени на продуктите, с които се работи, а не от смяната на валутата.

Автомивки

Подобна тенденция на покачване се наблюдава и при автомивките. През последните месеци цените там също са нараснали – обикновено с поне 10 лв. Докато миналата година цялостното измиване на автомобил (вътрешно и външно) в столицата е струвало между 15 и 18 лв., сега услугата често надвишава 25 лв., а на някои места достига и до 50 лв., в зависимост от вида на колата. Има обаче автомивки, които успяват да задържат цените си, като използват по-достъпни и качествени материали, внесени от чужбина. Според собственици от бранша, ако пазарната ситуация остане стабилна, те няма да променят тарифите си.

Туристически услуги

По данни на НСИ, най-голямото поскъпване сред всички услуги през изминалата година е при туристическите пътувания – с цели 34%. Това основно включва организирани групови пътувания в или извън страната.

