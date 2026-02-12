След Telegram: Русия иска да блокира друго известно приложение

Страната иска да наложи „държавно приложение за наблюдение“

Русия отново се опитва да блокира достъпа на гражданите до всякакви приложения и социални мрежи. Новата жертва е WhatsApp. Компанията заявява, че Кремъл продължава да затяга ограниченията върху приложенията за съобщения, пише BBC.

WhatsApp, собственост на Meta, заяви, че целта на хода е да насочи повече от 100 милиона потребители на приложението в Русия към „държавно приложение за наблюдение“.

Това се случва, след като руските регулатори допълнително ограничиха достъпа до Telegram, позовавайки се на липса на сигурност. Смята се, че Telegram има толкова потребители, колкото WhatsApp в Русия.

Кремъл не отговори веднага на искането за коментар от BBC.

„Опитът да се изолират над 100 милиона потребители от лична и сигурна комуникация е стъпка назад и може да доведе само до по-малка безопасност за хората в Русия“, се казва в изявление на WhatsApp .

„Продължаваме да правим всичко възможно, за да поддържаме потребителите свързани.“

Кога ще блокират приложението?

Снимка: iStock

Руският регулатор на комуникациите, Роскомнадзор, многократно е предупреждавал WhatsApp да спазва местното законодателство.

Държавната агенция Тасс Медия съобщи по-рано тази година, че се очаква WhatsApp да бъде окончателно блокиран в страната през 2026 г.

„Такива сурови мерки“ са „абсолютно оправдани“, тъй като Русия е определила „Мета“ като екстремистка организация, цитиран е Андрей Свинцов, руски служител.

След това обозначение през 2022 г. , мета приложения като Instagram и Facebook са блокирани в Русия и са достъпни само чрез виртуални частни мрежи.

Москва положи големи усилия да насочи руснаците към разработена от държавата комуникационна платформа, наречена Max.

Приложението е оприличано на китайския WeChat - така нареченото „супер приложение“, което комбинира съобщения и правителствени услуги, но без криптиране.

Русия твърди, че както WhatsApp, така и Telegram са отказали да съхраняват данните на руските потребители в страната, както се изисква от закона.

