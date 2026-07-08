100-кратен ръст в износа на мароканси зехтин към Испания

Испания очаква спад от около 9% в собственото производство, което увеличава нуждата от внос

Мароко се превърна в много по-видим доставчик на зехтин за испанския пазар само за една година. Според данните на DataComex – информационната система към испанското Министерство на икономиката, търговията и предприемачеството, вносът на марокански зехтин е нараснал с 9 979%. Зад впечатляващия процент обаче стои ниска начална база – от едва 103 тона през периода януари–април 2025 г. до 10 384,7 тона през същия период на 2026 г.

Огромният процентен ръст не е грешка, а резултат от сравнително малкия първоначален обем. Увеличението от 103 тона до над 10 000 тона означава приблизително 100-кратно нарастване. Подобна е тенденцията и при стойността на сделките – испанският внос на марокански зехтин се е увеличил от около 340 000 евро до 32,76 млн. евро, което представлява ръст от 9 535%. Въпреки това Мароко все още заема ограничен дял от испанския пазар – 7,48% от вноса на зехтин до февруари 2026 г., спрямо 2,01% година по-рано, предава Еuronews.

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Испания остава водещ производител на зехтин и собственото ѝ производство многократно надвишава мароканския внос. За сезон 2025–2026 г. страната очаква около 1,295 млн. тона зехтин, докато доставките от Мароко през първите четири месеца на кампанията са малко над 10 000 тона. Това показва, че мароканският износ расте бързо, но все още не представлява заплаха за доминиращата позиция на испанските производители.

Промяна се наблюдава и в търговските отношения между двете страни. Испанският износ на зехтин към Мароко е спаднал от 2 721 тона през януари–април 2025 г. до 673,72 тона през същия период на 2026 г., което е спад от 75,2%. В стойностно изражение продажбите са намалели от 11,11 млн. евро до 2,44 млн. евро. Така балансът се обръща – докато през 2025 г. Испания е изнасяла повече зехтин за Мароко, през 2026 г. вече вносът от северноафриканската страна е по-голям.

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Зад успеха на Мароко стоят по-добрата реколта и по-конкурентните условия. Мароканската междупрофесионална федерация по маслини оценява производството за сезон 2025–2026 г. на близо 200 000 тона, което е повече от два пъти спрямо предходната година благодарение на възстановяването на маслиновите насаждения след сушата. Допълнително предимство са по-ниските цени и търговските условия с Европейския съюз. В същото време Испания очаква спад от около 9% в собственото производство, което увеличава нуждата от внос.

Мароко обаче не е единственият конкурент на пазара. През първите два месеца на 2026 г. Испания е внесла общо 39 624,61 тона зехтин, като основните доставчици са Тунис с 15 861,10 тона, Португалия с 13 174,47 тона, Италия с 4 257,19 тона, а Мароко се нарежда на четвърто място. На европейско ниво вносът на марокански зехтин се е увеличил със 712,6%, но Тунис остава водещ външен доставчик с около 81% от целия внос от държави извън ЕС. Така Мароко се превръща във все по-важен играч, но засега по-скоро разширява присъствието си, отколкото завладява испанския пазар.