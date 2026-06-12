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Свят След близо 700 ранени за година: Брюксел забранява тротинетките под наем от 2027 г.

След близо 700 ранени за година: Брюксел забранява тротинетките под наем от 2027 г.

Свят

bTV Бизнес екип

Най-често пострадалите са получавали травми на главата

Наемането на тротинетки в Брюксел ще бъде забранено от догодина, съобщиха местни медии. Основните причини за решението на градските власти са големият брой инциденти, нарушенията на обществения ред и използването на услугата при извършването на престъпления.

Отбелязва се, че лицензът на двете дружества, които предлагат тротинетки под наем в града, изтича в края на тази година и няма да бъде подновен. Според данните на Общината за 2025 г. броят на ранените при инциденти с тротинетки е близо 700 и се е повишил с над 25 процента за година. Най-често пострадалите са получавали травми на главата, уточняват властите.

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По данни на федералната прокуратура през 2025 г. престъпници от организирани групи са използвали наети тротинетки при 25 престрелки в столицата, предаде БТА. Отчита се, че Париж, Мадрид и Прага също забраниха наемането на тротинетки. Брюксел ще запази възможността за наемане на велисопеди, но от края на 2028 г. правилата за тази дейност също ще бъдат променени.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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