След близо 700 ранени за година: Брюксел забранява тротинетките под наем от 2027 г.

Най-често пострадалите са получавали травми на главата

Наемането на тротинетки в Брюксел ще бъде забранено от догодина, съобщиха местни медии. Основните причини за решението на градските власти са големият брой инциденти, нарушенията на обществения ред и използването на услугата при извършването на престъпления.

Отбелязва се, че лицензът на двете дружества, които предлагат тротинетки под наем в града, изтича в края на тази година и няма да бъде подновен. Според данните на Общината за 2025 г. броят на ранените при инциденти с тротинетки е близо 700 и се е повишил с над 25 процента за година. Най-често пострадалите са получавали травми на главата, уточняват властите.

По данни на федералната прокуратура през 2025 г. престъпници от организирани групи са използвали наети тротинетки при 25 престрелки в столицата, предаде БТА. Отчита се, че Париж, Мадрид и Прага също забраниха наемането на тротинетки. Брюксел ще запази възможността за наемане на велисопеди, но от края на 2028 г. правилата за тази дейност също ще бъдат променени.