Мегапроект в Саудитска Арабия: 600 млн. литра на ден, 1,2 млрд. резервоара и годишно производство от 219 млрд. литра

Саудитска Арабия е пуснала в експлоатация Rabigh 4 IWP, една от най-големите инсталации за обезсоляване с обратна осмоза в страната, построена на брега на Червено море, за производство на 600 000 м³ питейна вода на ден. В литри това са 600 милиона литра на ден, достатъчно, за да направят инсталацията централна част от водната сигурност на Саудитска Арабия, пише N1.

Този мегапроект се ръководи от ACWA Power, съвместно с Haji Abdullah Alireza & Co. и Almoayyed Group, с 25-годишен оперативен договор. Проектът е планиран да обслужва предимно регионите Мека и Медина, две стратегически области в страна, където питейната вода до голяма степен зависи от обезсоляването.

Rabigh 4 използва технология за обратна осмоза с морска вода, известна с акронима SWRO. При този процес солената вода преминава през мембрани под високо налягане, които отделят солите и примесите, произвеждайки питейна вода в голям мащаб.

Дневният капацитет на инсталацията е 600 000 м³. Тъй като всеки кубичен метър е еквивалентен на 1000 литра, изчислението е просто: 600 000 м³ × 1000 = 600 000 000 литра на ден.

Когато дневният капацитет се прогнозира за цялата година, мащабът става още по-впечатляващ. Това са 600 милиона литра на ден × 365 дни, което води до приблизително 219 милиарда литра вода годишно.

Този обем поставя Rabigh 4 сред най-големите водни проекти в Близкия изток. В регион, характеризиращ се със сух климат, ниска наличност на постоянни реки и високо градско търсене, обезсоляването е престанало да бъде алтернатива и се е превърнало в основна инфраструктура.

В допълнение към инсталацията за обезсоляване, проектът включва и резервоари за съхранение с общ капацитет от 1,2 милиона м³. Преобразувано в литри, това се равнява на 1,2 милиарда литра съхранена вода.

SWPC съобщи, че този капацитет е еквивалентен на приблизително два дни производство от завода. Този резерв спомага за повишаване на надеждността на системата, което позволява по-голяма стабилност в снабдяването на Мека, Медина и райони, свързани с водоснабдителната мрежа.

Договорът за Rabigh 4 е на стойност 2,54 милиарда саудитски риала, което се равнява на приблизително 677 милиона щатски долара. Структурата следва модела на независима водноелектрическа централа, при който частен консорциум разработва, изгражда, експлоатира и поддържа актива в дългосрочен план.

Според SWPC, печелившият консорциум се състои от ACWA Power, Almoayyed Group и Haji Abdullah Alireza Company. Централата е проектирана да работи 25 години от датата на търговската експлоатация, засилвайки ролята на частния сектор в големи саудитски водни проекти.

ACWA Power вече експлоатира Rabigh 3 IWP , също с капацитет от 600 000 м³ на ден, в същия регион. С добавянето на Rabigh 4, общият капацитет на компанията в Rabigh достига 1,2 милиона м³ на ден.

Тези данни показват стратегическата концентрация на водната инфраструктура по крайбрежието на Червено море. Регионът функционира като ключов коридор за снабдяване на градски центрове, индустриални центрове и райони, свързани с религиозните поклонения на Мека и Медина.

С 600 милиона литра на ден, 219 милиарда литра годишно и 1,2 милиарда литра в склад, инсталацията демонстрира мащаба, който обезсоляването е достигнало в Близкия изток. Това, което някога е било допълнителна технология, сега се е превърнало в един от крайъгълните камъни на градското водоснабдяване в сухите региони.

Въпросът остава докъде може да стигне този модел, тъй като производството на морска вода е престанало да бъде решение за извънредни ситуации и се е превърнало в една от най-големите инфраструктурни инвестиции за страни, живеещи на ръба на недостига на вода.