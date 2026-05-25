Експертите се притесняват, че Тръмп планира най-високата сграда в Грузия

Богатството на Тръмп почти се е утроило за две години

Новата кула „Тръмп“ в Тбилиси, Грузия, придобива форма, след като предприемачи публикуваха тази седмица нова скица на планирания небостъргач. Новият имот, лицензиран от президента на САЩ Доналд Тръмп, вероятно ще му донесе милиони, съобщава Forbes.

Trump Tower Tbilisi ще бъде 70-етажен небостъргач със смесено предназначение с изглед към Централния парк на града. Той е част от по-голям проект на стойност 2 милиарда долара, наречен The Tbilisi Downtown, който се очаква да включва търговски обекти, хотели, ресторанти и офиси. Стойността само на проекта Trump Tower е неизвестна.

Кулата ще бъде най-високата сграда в Джорджия след завършването си, според Trump Organization, която заявява, че си партнира с няколко други компании за недвижими имоти по време на строителството.

Имотът в Тбилиси е последният от поредица от сделки за лицензиране и търговия с чуждестранни стоки, които Trump Organization е подписала след преизбирането на Тръмп. Приходите ѝ от лицензиране в чужбина са се увеличили с 650 процента през 2024 г. и продължават да растат.

Въпреки че все още не е ясно как имотът в Тбилиси ще бъде от полза за американския президент, ако последните сделки са някакъв ориентир, той лесно би могъл да спечели повече от 5 милиона долара от проекта, според Forbes.

Forbes изчислява, че нетното състояние на Тръмп в момента е 6,5 милиарда долара, като приходите му от лицензионен и управленски бизнес, включително недвижими имоти в чужбина, допринасят с около 533 милиона долара. Стойността на състоянието му почти се е утроила през последните две години, достигайки 2,3 милиарда долара в началото на 2024 г.

Администрацията на Тръмп: Няма конфликт на интереси

Спорните доходоносни чуждестранни сделки, сключени от Trump Organization, докато Тръмп е президент, пораждат широко разпространени опасения относно конфликт на интереси сред експертите по етика.

Президентът и други федерални служители имат забрана да се възползват от позициите си съгласно така наречената клауза за доходите. Бившият директор на Службата за правителствена етика Уолтър Шауб заяви пред Forbes миналата година: „Това е стигнало толкова далеч, че е напълно в противоречие с правителствената етика – вероятно бихте го нарекли корупция.“

Белият дом и Trump Organization все още не са отговорили на запитвания относно проекта в Тбилиси. Администрацията на Тръмп и Ерик Тръмп , синът на президента, който сега управлява семейния бизнес, обаче преди това отрекоха чуждестранният бизнес да е в конфликт на интереси с президентството на баща му, тъй като активите на Тръмп се държат в тръст, контролиран от децата му.

Няколко съдебни дела, но нито едно не е спряло бизнеса

Тръмп има дълга история в Джорджия, като за първи път е обмислял построяването на кула през 2009 г., но плановете в крайна сметка се провалиха по време на първия му мандат като президент, като Trump Organization до голяма степен спря чуждестранните инвестиции, за да избегне впечатление за неправомерни действия.

Въпреки това, Тръмп не продаде компанията си по това време и въпреки че официално се оттегли от управлението на бизнес империята си, той предизвика спорове с бизнес проекти, които биха могли да се възползват от неговото президентство, като например вече несъществуващия хотел Trump Organization във Вашингтон. Заведени бяха и няколко дела за евентуални нарушения на гореспоменатата клауза за приходите, но нито едно не успя да спре бизнес дейностите му.

Когато Тръмп спечели изборите през 2024 г., Ерик Тръмп публично заяви, че правилата на Организацията Тръмп за международни отношения ще бъдат „същите като през първия мандат“. Въпреки това скоро последва серия от нови международни проекти, особено в Близкия изток.