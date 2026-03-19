Скок с близо 3% на горивата у нас за седмица

Кое е горивото, което е с най-голямо поскъпване

Данните от специализираната платформата Fuelo, цитирани от БТА, показват, че за една седмица най-масовият бензин у нас A95 е поскъпнал с 2,96%, или с 0,04 евро, през последната седмица.

Най-скъпото гориво у нас

За последната седмица бензин А98 премиум също е поскъпнал с 0,04 евро за литър или с 2,56 процента, като отново тенденцията е за поскъпване. Докато цената му на 12 март е била 1,54 евро за литър, към днешния ден е 1,60 евро за литър.

Най-голямо е поскъпването при дизела. За последната седмица цената на този вид гориво е добавила 0,06 евро за литър или 4,08 на сто. На 12 март дизелът се търгуваше по 1,47 евро за литър, а сега цената му е 1,53 евро за литър.

За последната седмица пропан-бутанът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 3,17 на сто. Цената му днес е 0,65 евро за литър, а преди седмица се търгуваше по 0,63 евро.

Метанът се задържа на цена от 1,14 евро за килограм.

Компенсации за скъпото гориво

Програмата за компенсиране на граждани заради скъпите горива ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от 1,60 и повече евро за литър по данни на НАП. Одобрена програмата за компенсации от 20 евро месечно, които ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане.

