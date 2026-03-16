Скъпият бензин вече оказва натиск върху икономиката

Средната цена на горивото в САЩ прескача 3 долара

Нарастващите цени на горивата вече създават сериозни затруднения за икономиката. Войната на Иран изтласка цената на петрола до нови висоти, а ударът се усеща особено силно на бензиностанцията. Средната цена на бензина скочи до 3,63 долара за галон в петък, показват данните на AAA, при 2,93 долара преди месец, когато напрежението в Близкия изток ескалира, пише The Business Insider.

Бензинът вече струва над 3 долара за галон във всеки американски щат – за пръв път от 2023 г. (Дан ДеФранческо и Джо Чиоли от BI разясниха какво предстои за цените на петрола в скорошна сесия на живо).

От трусове на пазара до семейните бюджети

Това, което започна като пазарни сътресения, сега свива семейните бюджети и влияе върху всичко. Шофьори на Uber и Lyft споделиха, че са по-внимателни при избора на курсове, докато цените на горивата растат. Причината е, че тарифите се контролират от платформите и водачите не могат да ги повишат при увеличение на оперативните разходи. Някои гиг шофьори отказват по-къси и по-ниско платени пътувания, които изразходват гориво, и търсят по-дълги курсове, при които сметките излизат.

Собствениците на електромобили са облагодетелствани

Междувременно водачите на електрически автомобили изживяват своя момент. Докато собствениците на коли с ДВГ изпитват болка на колонките, разходите за зареждане на електромобили не са скочили паралелно с цената на петрола. Това дава осезаемо предимство на шофьорите на EV, включително и на тези в платформите за споделени пътувания.

Влияние върху връщането в офисите

По-високите цени на горивата също играят роля в дебата за завръщане в офисите. За хората, които пътуват до работа с автомобил, по-скъпото зареждане означава по-малко средства за всичко останало.

„Когато цената на бензина скочи, придвижването до работа на практика се превръща в намаление на заплатата“, заяви един главен оперативен директор.

Няколко работодатели съобщават, че смекчават изискванията си за присъствие в офиса на фона на по-високите цени на горивата, но мнозинството едва ли ще промени политиките си – особено на охлаждащия пазар на труда, където работниците имат по-малко лостове за натиск.

Все пак далеч от рекордния връх

Средната цена на бензина остава далеч под историческия максимум от 5 долара за галон през юни 2022 г., няколко месеца след началото на войната между Русия и Украйна. Но последното поскъпване отново напомня колко бързо скокът в цените на горивата може да се разпространи из цялата икономика.

