Скъп, но търсен: Защо премиум бензинът става все по-популярен в САЩ?

Високият клас бензин е бил само с около 20 цента по-скъп от обикновения и тази разлика се е запазвала дълго време

Премиум бензинът в САЩ продължава да поскъпва, като цената му надвишава тази на обикновения бензин с около 1 долар за галон. Въпреки високата цена, търсенето на първокласен бензин не намалява. Една от причините е, че все повече нови автомобили изискват или препоръчват гориво с по-високо октаново число, обикновено 91 и нагоре. В същото време много шофьори погрешно смятат, че по-скъпият бензин автоматично подобрява работата на двигателя, предава ВВС.

В исторически план високият клас бензин е бил само с около 20 цента по-скъп от обикновения и тази разлика се е запазвала дълго време. След 2005 г. обаче започва постепенно увеличение, което достига около 40 цента през 2015 г., 60 цента през 2018 г., над 80 цента през 2022 г., а днес е близо до 1 долар за галон, според данни на Администрацията за енергийна информация (EIA).

Част от увеличението се обяснява с по-високи разходи за рафиниране и промени в регулациите, които изискват по-чисти горива. Това води до използване на по-скъпи съставки като етанол, който повишава октановото число. Въпреки това разликата в производствените разходи не обяснява напълно голямото поскъпване на дребно. Според анализатори голяма част от разликата се превръща в допълнителна печалба за бензиностанциите, тъй като цената на едро не се е увеличила в същата степен като цената на дребно. В същото време премиум бензинът вече представлява около 13% от всички продажби, спрямо 9% преди около десетилетие.

Една от основните причини за това е увеличаването на броя автомобили, които изискват или препоръчват премиум гориво – обикновено луксозни коли, SUV-ове и по-големи автомобили. Освен това много шофьори купуват такъв бензин, дори когато автомобилите им не се нуждаят от него, защото вярват, че той подобрява производителността.

В действителност обаче октановото число не увеличава мощността на автомобила, а само показва устойчивостта на горивото към детонация. Според експерти и проучвания, включително на AAA, повечето автомобили, които не са проектирани за високо октаново гориво, не получават никаква реална полза от него. В крайна сметка премиум бензинът често се оказва повече въпрос на маркетинг и навик, отколкото на реална необходимост за повечето шофьори, въпреки нарастващото му потребление и високата му цена.