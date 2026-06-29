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Свят Русия няма да въвежда забрана за износа на дизелово гориво

Русия няма да въвежда забрана за износа на дизелово гориво

bTV Бизнес екип

Обсъжда прилагането на подобна мярка и за дизеловото гориво

Правителството на Русия се е отказало от идеята да наложи забрана върху износа на дизелово гориво като мярка за справяне с недостига на вътрешния пазар. За това съобщават руски медии, позовавайки се на вицепремиера Александър Новак, цитира БНР. 

Снимка: bTV

Недостигът на горива в повече от 20 региона на Руската федерация се задълбочи през този месец. Сред основните причини са украинските атаки срещу рафинерии и повишеното търсене на горива през летния сезон.

В отговор на ситуацията руските власти вече въведоха забрана за износа на бензин и керосин. Преди няколко дни Александър Новак заяви, че се обсъжда прилагането на подобна мярка и за дизеловото гориво. В крайна сметка правителството е решило да не предприема подобна стъпка. Вместо това ще бъдат намалени изискванията към големите нефтени компании.

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Според новите правила те ще бъдат задължени да продават на борсата по-малък дял от произведения бензин. Изискването се понижава от досегашните 15 на 10 процента. По този начин властите се надяват да подобрят снабдяването на вътрешния пазар, без да прибягват до забрана за износа на дизелово гориво.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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