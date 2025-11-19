Сингапур въвежда първия в света зелен данък върху горивото за полети. Колко ще плащаме?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Целта е емисиите от вътрешните летищни операции да се намалят с 20%
Сингапур се подготвя да стане първата държава в света, която ще наложи на пътниците зелен данък върху авиационното гориво. Миналата седмица Управлението за гражданска авиация на Сингапур (CAAS) официално потвърди въвеждането на такса за устойчиво авиационно гориво (SAF), която ще се прилага за всички, излитащи от страната към други дестинации, предава Еuronews.
Размерът на този налог се основава на количеството SAF, необходимо за достигане на целта за 1% използване през 2026 г., както и на очакваната ценова надбавка и „други свързани разходи“. Новият данък се отнася за икономична, премиум икономична, бизнес и първа класа, но ще започне да действа едва през 2026 г.
Таксата е разделена според изминатото разстояние и включва четири географски групи. Европа, заедно с Африка, Близкия изток, Централна и Западна Азия, Тихоокеанските острови и Нова Зеландия, попада в четвърта група. За тези направления пътниците в икономична или премиум икономична класа ще плащат 6,40 сингапурски долара (4,24 евро), докато тези в бизнес или първа класа – 25,60 сингапурски долара (16,96 евро). Северна и Южна Америка са поставени в пета група, където таксите достигат съответно 10,40 сингапурски долара (6,89 евро) и 41,60 сингапурски долара (27,57 евро). Пътниците към Североизточна Азия, Южна Азия, Австралия и Папуа Нова Гвинея (втора група) ще плащат между 3,80 и 11,20 сингапурски долара. В първа група попада единствено Югоизточна Азия, където сумите са най-ниски – 1 или 4 сингапурски долара според класа на пътуване.
Онези, които само преминават транзитно през Сингапур, няма да бъдат засегнати от новия налог. При пътувания с няколко прекачвания таксата се отнася само за „непосредствената следваща дестинация“ след излитането от Сингапур. Например, ако маршрутът е Сингапур – Амстердам – Париж, таксата се изчислява единствено за първия сегмент. Самите авиокомпании ще събират сумата и ще трябва да я обозначават в билета като отделен ред. Изключения ще има за някои полети, като тренировъчни, благотворителни и хуманитарни мисии.
Миналата година CAAS публикува „План за устойчив въздушен хъб в Сингапур“, в който е изложена стратегията на страната за по-екологично развитие в авиацията. Целта е емисиите от вътрешните летищни операции да се намалят с 20% спрямо нивата от 2019 г. до 2030 г., а вътрешната и международната авиация да достигнат нулеви нетни емисии до 2050 г. Според генералния директор Хан Хок Хуан въвеждането на таксата е важна стъпка към „по-устойчив и конкурентен“ въздушен хъб.
Той подчертава, че мярката позволява на всички ползватели на авиацията да допринесат за устойчивостта на система на „поносима цена“. Според него е от решаващо значение да се предприеме действие навреме, като процесът бъде внимателно планиран, за да се даде възможност на индустрията, бизнеса и обществото постепенно да се адаптират към новите правила.
