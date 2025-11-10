Започва мащабна реконструкция на Летище Бургас за 50 млн. евро

Проектът е разработен в продължение на 5 години от специалисти с международен опит

На днешния ден се отбелязват 19 години от началото на концесията на Летище Бургас, а същевременно летището затваря за 6-месечна реконструкция и подмяна на настилката на пистата. Стартът на строителните дейности ще бъде даден с официална церемония, предава БГ НЕС. Инвестицията възлиза на 50 млн. евро и представлява един от най-мащабните инфраструктурни проекти, реализирани от концесионера на морската гара – „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“.

Снимка: iStock

Датата е символична – точно 19 години след началото на концесията, а мащабният проект за реконструкция на пистата започва днес. Стара писта, изградена преди 46 години, с бетоново покритие, е най-дългата на Балканския полуостров. Новата настилка ще бъде поставена чрез модерна технология, обяснява изпълнителният директор на летището Васил Атанасов, цитиран от БНР.

Проектът е разработен в продължение на 5 години от специалисти с международен опит и цели значително обновяване на летищната инфраструктура. По време на строителните дейности са ангажирани 150 работници, които ще осигурят плавния ход на реконструкцията.

Планира се първите полети от новата писта да се осъществят на 1 май 2026 година. Проектът е част от дългосрочната стратегия на концесионера да инвестира в модернизация и устойчиво развитие на летището, което да допринесе за растежа на туризма и икономиката в региона.

