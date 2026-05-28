Недвижими имоти Може ли да ви глобят за шум, ремонт или домашен любимец?

Може ли да ви глобят за шум, ремонт или домашен любимец?

bTV Бизнес екип

Собствениците трябва да спазват нормативните изисквания и да не създават неудобства на съседите си

Собствениците, ползвателите и обитателите на имот в различни сгради имат десетки задължения, свързани с поддържането на реда и спокойствието в сградата. Закон за управление на етажната собственост изисква те да не пречат на останалите живущи да използват общите части, да не причиняват щети по сградата и да не създават безпокойство, по-голямо от обичайното. Забранено е и извършването на ремонтни дейности, които могат да застрашат конструкцията, пожарната безопасност или архитектурния вид на сградата.

Правилата включват и изисквания при отглеждането на домашни любимци. Собствениците трябва да спазват нормативните изисквания и да не създават неудобства на съседите си. Освен това всички живущи са длъжни да спазват санитарните и хигиенните норми, да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост и да използват общите части съобразно правилника за вътрешния ред.

Има ли глоби? 

При нарушение на правилата законът предвижда санкции. Собственик, ползвател или обитател, който не изпълнява задълженията си, може да бъде глобен с между 20 и 100 лева, ако е физическо лице, а за юридически лица санкцията е от 150 до 350 лева. Ако се нарушават правилата за вътрешния ред и се създава по-голямо от обичайното безпокойство – например при шум, проблемни ремонти или други смущения глобите варират от 50 до 150 лева за физически лица и от 200 до 500 лева за юридически лица.

Санкции са предвидени и за управителите на етажната собственост, ако не изпълняват задълженията си. Глобите за членове на управителен или контролен съвет могат да достигнат от 300 до 1000 лева, а при професионални управители санкциите са още по-високи. Нарушенията се установяват с констативен протокол, съставен от управителния съвет или собственици, след което общинската или районната администрация издава акт и наказателно постановление по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Други финансови задължения 

Законът предвижда и финансови задължения за собствениците, включително участие в разходите за ремонти, поддръжка, обновяване и управление на общите части. Те са длъжни също да осигуряват достъп до имотите си при необходимост от ремонтни, измервателни или аварийни дейности, както и да подпомагат компетентните органи при аварийно-спасителни операции. Част от задълженията е и подаването на декларации за членовете на домакинството и животните, които се отглеждат в сградата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

