Швейцария продължава да се бори срещу американските мита

Кои сектори ще бъдат най-засегнати от митата?

Швейцария ще свика извънредно заседание, след като висши представители не успяха да убедят администрацията на американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон да се откаже от въвеждането на 39-процентни мита върху швейцарски стоки, предава БГ НЕС.

Снимка: Getty Images/iStock

Тази ставка е сред най-високите, налагани на държави, които търгуват със САЩ, и поставя под сериозна заплаха цели отрасли от швейцарската износна икономика – по-специално часовникарската индустрия и производството на индустриални машини, но също така и производството на шоколад и сирене.

„След завръщането на делегацията от САЩ, Федералният съвет ще се събере на извънредно заседание в ранния следобед. След това ще бъде направено официално изявление“, съобщи правителството в X, цитирано от АФП.

Швейцарският президент Карин Келер-Сътър и министърът на икономиката Ги Пармелин посетиха САЩ, но успяха да се срещнат единствено с държавния секретар Марко Рубио, а не с президента Тръмп. След срещата Келер-Сътър описа разговора като „много приятелски и открит обмен по общи въпроси“.

Снимка: Ройтерс

Швейцария е сред най-силно засегнатите от новите мита на САЩ, които влизат в сила днес и обхващат продукти от десетки икономики. За сравнение, митата за конкурентите на швейцарските компании в Европейския съюз ще бъдат 15%, а за тези от Обединеното кралство – едва 10%. Новите американски мита не включват сектори, които са обект на отделни разследвания от страна на САЩ, като например фармацевтичната индустрия – ключова за швейцарската икономика.

Въведените мерки поставят в риск десетки хиляди работни места в алпийската държава. Тръмп защити решението си, което изненада напълно швейцарските власти, с аргумента, че Швейцария има значителен търговски излишък спрямо Съединените щати – в размер на десетки милиарди долари.

