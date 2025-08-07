Най-големите американски банки са отказвали да обслужват Тръмп заради Байдън

Основната причина е свързана със скандала около щурма на Капитолия

Най-големите американски банки JPMorgan Chase и Bank of America са отказвали да обслужват Доналд Тръмп, когато той напусна Белия дом през януари 2021 г., поради натиск от администрацията на Джо Байдън, Федералния резерв и други финансови регулатори, съобщи The New York Post, позовавайки се на източници.

Те твърдят, че основната причина за отказа е свързана със скандала около щурма на Капитолия на 6 януари 2021 година.

Според изданието, регулаторите предупредили кредитните институции, че съхраняването на пари от Тръмп, по това време бивш президент, може да доведе до нарушаване на правилата, които забраняват на банките да правят бизнес с юридически лица, представляващи „репутационен риск“.

„Върнете се назад и си спомнете какъв беше Тръмп през 2021 г. — след 6 януари той беше като горещ картоф, а регулаторите ни дадоха ясно да разберем, че не бива да правим бизнес с него,“ споделя банков ръководител, запазил анонимност.

Ако бяха продължили да работят с Доналд Тръмп, банките щяха да се изправят пред засилен регулаторен натиск и риск от глоби по различни линии, твърдят източници на The New York Post.

Вместо да поемат този риск, редица финансови институции са предпочели да избягват клиенти, които биха могли да представляват т.нар. „репутационен риск“ – дори когато става дума за бивш президент с десетки милиони долари в активи.

Bank of America отказва коментар по темата. От JPMorgan, обаче, публикуваха официална позиция.

„Не закриваме сметки по политически причини и сме съгласни с президента Тръмп, че регулаторните правила се нуждаят от спешна реформа. Приветстваме усилията на Белия дом за справяне с този въпрос и сме готови да работим заедно за намиране на най-доброто решение“, казват от JPMorgan.

Представител на банката не отрича, че именно клаузата за „репутационен риск“ е била в основата на решението да бъдат прекратени отношенията с Тръмп.

На 5 август Тръмп заяви пред CNBC, че JPMorgan му е дал 20 дни, за да прехвърли „стотици милиони“ от сметките си в банката към друга кредитна институция. Американският президент заяви, че е планирал да депозира „повече от милиард долара“ в Bank of America, но е бил отхвърлен въпреки разговора с главния изпълнителен директор на банката Брайън Мойнихан.

