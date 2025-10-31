Ще празнувате Хелоуин? Ето колко ще ви струва костюма

Това са най-търсените костюми тази година

Хелоуин е един от празниците, които предизвиква разнопосочни мнения у нас. Макар да не е част от българските традиции, този празник се е превърнал в любим на малки и големи. Ако празнувате Хелоуин, ето колко трябва да отделите от бюджета си за костюм.

Цена на костюмите у нас

Снимка: iStock

Проверка в български сайтове, които предлагат костюми, показва че цената на някои надхвърля 80 лв. Повечето цени варират между 29 и 85 лв.

Най-достъпни остават костюмите за деца – вещици, вампири и герои от популярни сериали. Костюм от „Писък“ с маска струва 29 лв., вещица – 35 лв., вампир – 39 лв., а полицейският костюм достига 49 лв. Предполага се, че заради нашумелият серил, най-търсен сред момичетата ще бъде комплектът, вдъхновен от Уенздей Адамс, с цена от 64,90 лв.

При възрастните потребители вещиците и вампирите отново са сред най-предпочитаните варианти, но все по-често се избират и персонажи от съвременната попкултура – Харли Куин, Жокера или Джейсън от „Петък 13-ти“.

Глобални хитове и филмови вдъхновения

Снимка: iStock

Америка отново диктува тенденциите. В момента най-търсените костюми са вдъхновени от анимацията KPop Demon Hunters. Пазарите в България не предлагат такъв тип костюми, но могат да бъдат поръчани от международни сайтове като цената им е около 90 лв.

В Съединените щати Хелоуин остава едно от най-печелившите потребителски събития в годината. Според данни на Halloween & Costume Association 51% от възрастните американци, които празнуват, възнамеряват да се маскират. От тях 40% са милениали, а 27 долара – представители на поколението Z. Средният разход за костюм е малко над 60 долара, което се равнява на около 110 лева.

Хелоуин тази година се пада в петък – този факт, според анализатори, ще увеличи продажбите, тъй като повече хора ще могат да празнуват без притеснения за работа или училище на следващия ден.

Цените в САЩ

Снимка: iStock

Както споменахме сред най-популярните костюми отвъд океана тази година се нареждат героите от „KPop Demon Hunters“, вдъхновени от партньорството на Netflix и Spirit Halloween, с цена от 69,99 долара за комплект и допълнителна перука за 26,99. Следват визиите от мюзикъла „Wicked: For Good“, където моделите Elphaba и Glinda се предлагат в големите вериги между 42 и 76 долара.

Marvel също намира място в класациите с „Fantastic Four: First Steps“ – сините комбинезони се продават по 59,99 долара. Класическите хорър герои не отстъпват позиции – Pennywise от „It“ продължава да е сигурен избор, с цена между 50 и 100 долара.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN