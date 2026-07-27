Ще платите ли 58,5 млн. долара, за да живеете в тази емблематична сграда в Ню Йорк?

Сградата е построена през 1902 г.

Повече от 120 години сградата „Флатайрън“ е символ на архитектурната смелост на Ню Йорк. Днес, след мащабна реставрация, емблематичният небостъргач се превръща и в символ на новата ера на ултралуксозните имоти в града, пише BBC.

Със своята характерна триъгълна форма, тесен връх, богато украсени колони и изящни декоративни елементи, „Флатайрън“ е една от най-разпознаваемите сгради в Ню Йорк повече от век.

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През последните седем години сградата премина през цялостен вътрешен и външен ремонт. Някога използвана като офис сграда, днес тя е преобразена в комплекс от ултралуксозни жилища. Най-скъпите апартаменти достигат цена от 58,5 млн. долара. Според данни на Manhattan Miami Real Estate само 21 жилища в Ню Йорк, които в момента се предлагат на пазара или вече са с подписани договори, са по-скъпи. Начело в класацията е апартамент до Сентрал парк с цена от 128 млн. долара.

След като трансформацията му е почти завършена, „Флатайрън“ е готов да започне нова и вероятно най-луксозната глава от своята история.

От архитектурно чудо до символ на лукса

Снимка: iStock

Историята на възраждането на „Флатайрън“ започва още с нейното създаване. Завършена през 1902 г., сградата е сред първите небостъргачи в Ню Йорк благодарение на новаторската си стоманена конструкция.

Проектирана от архитекта Даниел Бърнам, тя е издигната върху тесен триъгълен парцел на пресечката на Бродуей и Пето авеню. В началото нюйоркчани гледали със съмнение на необичайната ѝ форма и дори я наричали „Лудостта на Бърнам“, страхувайки се, че високата и тясна сграда може да се срути. Времето обаче я превръща в една от най-емблематичните забележителности на града, а туристите години наред се събират в малкия триъгълен парк отпред, за да си направят снимка с нея.

По време на реставрацията, както и през пандемията от COVID-19, посещенията в района намаляват. След премахването на скелето обаче туристите отново започват да се стичат към сградата.

„Хората се връщат, за да си направят снимки, а след това посещават местните магазини, ресторанти и кафенета. Възстановяването на „Флатайрън“ в пълния ѝ блясък е важно за целия квартал“, казва Джеймс Метъм, президент на организацията Flatiron NoMad Partnership, която управлява района.

Първоначално построена като централа на строителната компания Fuller Company, 24-етажната сграда с височина 94 метра през годините е приютявала десетки наематели – от модни и производствени компании до издателства и медии. Въпреки многото си обитатели, повече от век тя служи единствено като офис сграда.

Това се променя през 2019 г., когато последният голям наемател, издателството Macmillan Publishing, напуска сградата. След години на съдебни спорове за собствеността настоящите ѝ собственици, Brodsky Organization, GFP Real Estate и Sorgente Group, започват мащабната реконструкция през 2023 г., с план тя да бъде превърната в луксозна жилищна сграда.

След завършването на проекта „Флатайрън“ ще разполага с 36 просторни апартамента, разположени на половин или цял етаж. Цените започват от 11 млн. долара за жилище с три спални и достигат 58,5 млн. долара за пентхаус, заемащ цял етаж и разполагащ със собствен балкон. Първите собственици се очаква да се нанесат през следващите месеци, а всички жилища и общи пространства трябва да бъдат окончателно завършени в началото на 2027 г.