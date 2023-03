Шест американски банки са заплашени от понижаване на рейтинга

Този ход идва, след като акциите на банките в САЩ бяха агресивни разпродавани

Агенция "Мудис" постави под негативно наблюдение с възможност за понижаване на кредитните рейтинги на First Republic Bank и на още пет други кредитора в САЩ, което е пореден знак за безпокойство за здравето на американски регионални финансови фирми след фалита на Silicon Valley Bank (SVB), съобщава БНР.

Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp. и Comerica Inc. бяха другите пет кредитора, чиито рейтинги бяха поставени под негативно наблюдение от Moody’s Investors Service. Компанията за кредитен рейтинг посочи като причини за този ход опасенията относно разчитането на кредитните институции на финансиране от незастраховани депозити и нереализирани загуби в техните портфейли с активи.

Този ход идва, след като акциите на банките в САЩ бяха агресивни разпродавани, дори и след като американските власти спасиха вложителите на SVB и създадоха ново кредитно съоръжение за подпомагане на финансирането на кредиторите и предотвратяване на повече банкови фалити.

"Мудис" също така оттегли кредитния си рейтинг за Signature Bank след закриването на кредитора през уикенда.

Снимка: istockphoto.com

Акциите на базираната в Сан Франциско First Republic bank се сринаха с рекордните близо 62% по време на търговията в понеделник, докато тези на базираният във Финикс Western Alliance поевтиняха с 47%, а на базираната в Далас Comerica - с 28 на сто.

В случая с First Republic bank агенция "Муси" заяви, че делът на депозитите, които надвишават прага на федералната застраховка от 250 хил. долара, прави профила на финансиране по-чувствителен към бързи, големи тегления на средства.

"Ако банката трябва да се сблъска с по-висок от очакванията отлив на депозити и предпазните мерки за ликвидност се окажат недостатъчни, тя може да се наложи да продаде активи, като по този начин кристализират нереализирани загуби“, отбеляза кредитната агенция.

По-рано First Republic bank заяви, че е засилила и диверсифицирала финансовото си положение чрез достъп до допълнителна ликвидност от Федералния резерв и от банката JPMorgan Chase & Co.