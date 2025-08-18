Дума на деня: Лихвен риск

Какво означава понятието "лихвен риск"?

Лихвеният риск представлява форма на пазарен риск, свързан с неочаквани промени в лихвените проценти. Тези колебания могат да повишат разходите по обслужване на кредити или да намалят относителната доходност на определени инвестиции, особено тези с фиксирана лихва. Два основни типа участници на финансовите пазари са засегнати: кредитополучатели, които са изложени на риск от поскъпване на заемите при плаващи лихви, и инвеститори, чиято доходност може да се окаже по-ниска в сравнение с нови инвестиции с по-добри условия.

За кредитополучателите рискът възниква, когато лихвеният процент по заема не е фиксиран. При покачване на пазарните лихви, месечните вноски по дългосрочни заеми – като ипотечни кредити или корпоративни заеми – могат значително да нараснат. В Европа например, лихвите по ипотеките често се индексират спрямо EURIBOR, докато в САЩ – спрямо LIBOR, което прави тези кредити чувствителни към движенията на пазарните ставки.

Инвеститорите също са уязвими, особено при вложения в инструменти с фиксирана доходност, като облигации. Ако лихвените проценти се покачат след закупуването на такива активи, новите емисии ще предлагат по-висока възвращаемост, което прави старите инвестиции по-малко атрактивни. За да ограничат този риск, инвеститорите могат да прилагат стратегии като диверсификация на портфейла или хеджиране чрез деривативни инструменти като лихвени суапове и опции, предлагани от финансови институции.

