Семейство Тръмп е загубило колосалните 1 млрд. долара заради крипто

Един от най-стръмните спадове засегна Trump Media & Technology Group

Семейното състояние на президента Доналд Тръмп е намаляло с около 1 милиард долара за броени месеци поради рязък спад на пазара на криптовалути , според нов доклад, цитиран от The Independent. Според Bloomberg News , нетното състояние на Първото семейство сега е около 6,7 милиарда долара, което е спад от 7,7 милиарда долара през септември.

Причината за спада

Този спад произтича главно от семейните активи в криптовалутното пространство, като мемкойните с марката Тръмп, усилията на Ерик Тръмп за добив на биткойни и Truth Social, която е до голяма степен обвързана с биткойни, всички преживяват значителни финансови затруднения.

Това се случва на фона на срив в по-широкия крипто свят, който е изтрил стойност от над 1 трилион долара, и на фона на критики към президента заради помилването на висш крипто ръководител, който е изиграл ключова роля за укрепването на нетното богатство на семейството.

Финансови предизвикателства пред семейство Тръмп в крипто сектора

Семейство Тръмп се сблъсква със значителни загуби в своите криптовалутни и медийни инвестиции, въпреки че остава оптимистично за бъдещето.

Ерик Тръмп, вторият син на президента, изрази оптимизъм пред Bloomberg, описвайки скорошните спадове като „чудесна възможност за покупка“. Той вярва, че тези, които купуват по време на спадове и приемат волатилността, „ще бъдат крайните победители“. Това е в унисон с историята на Биткойн, чиято стойност често се срива, за да се покачи до нови рекордни нива по-късно – модел, сходен със собственото финансово състояние на президента през годините.

1 милиард долара загуби

Най-големият удар е нанесен върху Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), компанията-майка на социалната мрежа Truth Social. Акциите на TMTG достигнаха рекордно ниско ниво в сряда, което доведе до намаляване на дела на Тръмп с около $800 милиона от септември насам. Компанията е инвестирала сериозно в Биткойн, като е похарчила приблизително 2 милиарда долара за дигиталния актив.

Според Bloomberg, закупените 11,500 Биткойна са били при цена от около $115,000 за монета, което е довело до натрупана загуба от около 25% от тази позиция.

Ключови крипто начинания също губят стойност

Други водещи крипто проекти, свързани със семейството, също отбелязаха сериозни спадове, напримеп World Liberty Financial (WLFI). Токенът на тази водеща крипто компания, наречен WLFI, се търгува на около 15 цента, което е спад от 26 цента през септември. В своя пик общата стойност на токените е била около 6 милиарда долара. Днес активите струват 3.15 милиарда долара, което е малко над половината от пиковата стойност. Говорител на World Liberty Financial обаче заяви: „Криптовалутата ще остане. World Liberty Financial има дългосрочна убеденост в бързо развиващите се технологии, които са в основата на цифровите активи.“

Малко след завръщането на президента на поста през януари, синовете му Ерик и Доналд Тръмп-младши започнаха работа с крипто компанията Hut 8 Corp. Hut 8 започна да доставя оборудване за добив на Биткойн в замяна на контролен дял в новосформираното дружество American Bitcoin Corp, в което Ерик Тръмп притежава приблизително 7.5%. Акциите на Hut 8 (които се търгуват на Nasdaq) се сринаха с около половината от стойността си от $9.31 през септември, което изтри над 300 милиона долара от състоянието на Ерик Тръмп.

Мемкойнът, пуснат от Тръмп през януари, сега струва около 310 милиона долара, което е спад от около 117 милиона долара спрямо август.

Вихрушка от спорове за криптовалутите

След завръщането си на поста, Тръмп зае забележително благоприятна позиция по отношение на криптовалутите. През януари той подписа изпълнителна заповед в подкрепа на отговорния растеж на криптовалутите , която отмени предишни ограничителни политики. През март той създаде национален стратегически резерв от биткойн , който според него позиционира Съединените щати „като лидер сред нациите в правителствената стратегия за цифрови активи“. Някои от политиките му са били подложени на интензивен контрол.

