Доходите на домакинствата в ЕС са се увеличили с 22% на човек за 20 години

Реалният доход на домакинствата на глава от населението в ЕС е нараснал с 22% между 2004 и 2024 г., съобщава Европейската статистическа служба Евростат, цитира БТА. Това увеличение отразява дългосрочната тенденция на повишаване на доходите в съюза през последните два десетилетия.

Снимка: Getty Images/iStock

През периода 2004–2008 г. доходът на глава от населението се е увеличавал стабилно, но между 2008 и 2011 г. се наблюдава застой, причинен от световната финансова криза. След това, през 2012 и 2013 г., доходът е намалял, преди отново да възобнови стабилен растеж до 2020 г., когато пандемията от COVID-19 доведе до временно понижение. През 2021 г. се наблюдава възстановяване, а през 2022 и 2023 г. ръстът на доходите е бил бавен; първите данни за 2024 г. показват ускоряване на повишението.

Най-значителен ръст на реалния доход на глава от населението от 2004 до 2024 г. е регистриран в Румъния – 134%, следвана от Литва с 95%, Полша с 91% и Малта с 90%. Обратно, Гърция и Италия са единствените държави, където доходът е намалял през последните 20 години, съответно с 5% и 4%.

Страни като Испания, Австрия, Белгия и Люксембург отчитат най-малки увеличения на доходите, съответно 11%, 14%, 15% и 17%. Тези различия подчертават разнообразието на икономическото развитие и влиянието на локалните икономически политики върху доходите на домакинствата. Евростат не предоставя данни за България по този показател, което затруднява направата на точни сравнения за страната спрямо останалите членки на ЕС.

