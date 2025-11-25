BGN → EUR
Кристин Лагард: Европа рискува бъдещето си, ако закъснее с изкуствения интелект

Кристин Лагард: Европа рискува бъдещето си, ако закъснее с изкуствения интелект

bTV Бизнес екип

Лагард призна, че Европа вече е изпуснала възможността да бъде водеща в областта на ИИ

Привържениците на изкуствения интелект (ИИ) предупреждават, че Европа изостава значително зад САЩ и Китай, като основните причини за това са прекомерното регулиране, липсата на иновации и недостатъчните инвестиции, предава БГ НЕС.

Снимка: EPA

Забавянето във внедряването на ИИ може да постави под риск бъдещето на Европа. Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, като подчерта необходимостта всички пречки пред технологията да бъдат премахнати без отлагане. Трябва да отстраним всяка пречка, която ни пречи да се възползваме от тази трансформация“, каза Лагард по време на конференция в Братислава. В противен случай рискуваме да изпуснем вълната на внедряване на ИИ и да застрашим бъдещето на Европа“, допълни тя.

Къде се нарежда еврото по престиж и сигурност на световните валути?

Лагард призна, че Европа вече е изпуснала възможността да бъде водеща в областта на ИИ. Все пак тя подчерта, че решителното прилагане на технологията в ключови индустрии може да превърне късния старт в конкурентно предимство за континента. Председателят на ЕЦБ посочи няколко основни бариери пред бързото внедряване на ИИ в Европа от разпокъсани регулации до високите разходи за енергия, които правят функционирането на големите центрове за данни, захранващи ИИ, скъпо.

Лагард предупреди, че последствията от допълнителното бавене надхвърлят изгубеното състезание в моделите на ИИ“. В крайна сметка ще се сблъскаме с по-нататъшна загуба на конкурентоспособност за редица сектори и индустрии в Европа“, завърши тя.

