От суровината до дома – устойчивият производствен цикъл на Xella България

Xella България е сред пионерите в прилагането на устойчиви производствени практики в строителната индустрия. Компанията интегрира принципите на кръговата икономика, намаляване на CO₂ емисиите, както и ефективно управление на ресурсите и енергията – от добива на суровината до изграждането на готовия дом.

Този холистичен подход не само оптимизира производствените процеси, но и поставя нов стандарт за екологично строителство и корпоративна отговорност в България.

Какво означава устойчиво производство за Xella България?

Устойчивото производство за Xella България не е просто стратегия, а дългосрочен ангажимент. Компанията разглежда всеки етап от производствения процес – от избора на суровини до създаването на крайния продукт – като възможност за въвеждане на по-ефективни, по-чисти и по-етични практики.

Кратка история и позиция на компанията на пазара

Xella България е част от международна група с дългогодишна експертиза в устойчивите технологии за строителство. Сред най-популярните ѝ марки са Ytong, Multipor и Silka — материали, познати със своята издръжливост, енергийна ефективност и рециклируемост.

Производствените мощности на компанията у нас прилагат строг контрол на качеството, енергийна оптимизация и намаляване на отпадъците. Така Xella България съчетава иновативно производство с грижа за природата и общностите, в които оперира.

Защо устойчивостта е критично важна за строителството?

Строителството е сред секторите с най-голям екологичен отпечатък, тъй като е ресурсоемко и свързано с високи емисии. Затова устойчивото производство се превръща в стратегически приоритет.

Xella България прилага цялостна политика за затворен производствен цикъл, при който над 98% от технологичните отпадъци се рециклират и отново се въвеждат в процеса. Това доказва, че устойчивостта не е просто тенденция, а реално приложим бизнес модел.

Как протича устойчивият производствен цикъл на Xella България?

Устойчивото производство при Xella България не се свежда само до енергийна ефективност – то представлява цялостна система от взаимосвързани процеси, насочени към намаляване на екологичния отпечатък на строителството:

1. Използване на локални суровини за по-устойчиво производство

Xella България придава значително значение на използването на суровини, добивани в близък регион, с цел намаляване на транспортния отпечатък и оптимизиране на веригата на доставки. Този подход създава по-къса и устойчива верига на доставки и осигурява постоянен контрол на качеството върху всяка партида материал.

2. Политика за минимизиране на отпадъците

Xella прилага политика за минимизиране на отпадъците и рециклиране на технологични остатъци, като в рамките на групата Xella се провеждат програми за затворен цикъл на производство на автоклавен клетъчен бетон.

3. Намаляване на CO₂ емисиите

Според последния доклад за устойчиво развитие на Xella Group (2024 г.), компанията вече е реализирала около 30% напредък към целта си за намаляване на въглеродните емисии с 30% до 2030 г.

Това позиционира Xella сред лидерите в прехода към по-зелена и отговорна индустриална практика в строителния сектор.

Как устойчивите материали на Xella подобряват строителството?

Материалите Ytong имат жизнен цикъл обикновено над 100 години. След края на употребата си те могат напълно да бъдат рециклирани и върнати обратно в производствения процес. Това минимизира строителните отпадъци и подпомага устойчивото управление на ресурсите.

Според изчисления на експерти в сектора, сградите, изградени с блокове Ytong, имат с до около 30% по-ниски разходи за отопление и охлаждане, спрямо тези с конвенционални тухли. Това означава по-ниски сметки за енергия, по-малко CO₂ емисии и по-голям жилищен комфорт.

Какви са ползите от устойчивия модел на Xella България?

Устойчивият модел на Xella България съчетава иновации, ефективно управление на ресурсите и отговорно производство. Този подход носи конкретни ползи както за околната среда, така и за бизнеса:

по-ниска ресурсоемкост и разход на енергия;

минимални отпадъци и оптимално рециклиране;

намаляване на въглеродния отпечатък;

по-високо качество и дълготрайност на материалите;

принос към устойчивото градско развитие в България.

Xella България доказва, че устойчивостта е възможна дори в една от най-ресурсоемките индустрии – строителството. С избора на продукти като Ytong, инвеститорите и строителите избират не просто материал, а устойчива философия, която комбинира икономичност, енергийна ефективност и екологична отговорност.