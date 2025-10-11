Седемте най-големи златни съкровища, откривани в света

Най-ранните следи от златни бижута идват от Варна и Египет

Златото е използвано като символ на богатство и статус поне 6000 години. Най-ранните следи от златни бижута идват от град Варна в България. Въпреки това, златни бижута, датирани към същия период, са открити и в Египет, пише Tavex.

През хилядолетията, когато империи се разширявали и се налагало да финансират своите военни и административни операции в чужбина или когато събирали богатствата на своите колонии, те трябвало да транспортират злато и сребро. Но много пъти тези начинания се оказвали рискови.

Големи съкровища били изгубени или в морето, или на сушата, поради природни бедствия или крадци. В тази статия ще представя седемте най-големи златни съкровища, откривани някога, като ги подреждам по тяхната настояща стойност в зависимост от цената на златото.

Златното съкровище на храма Падманабхасвами в Индия

През 2011 година светът е потресен, когато древният храм Падманабхасвами в Тируванантапурам, Индия, разкрива съкровище, каквото никой не е виждал досега. В продължение на векове са разпространявани легенди за богатството, съхранявано в подземните му камери, но малко хора са могли да си представят реалността.

Когато властите нареждат да бъдат отворени пет от шестте запечатани хранилища, те откриват колекция от масивни златни тронове, идоли, инкрустирани с диаманти и изумруди, тежки вериги, церемониални корони, златни съдове и торби, пълни с десетки хиляди монети от различни епохи, включително римски и средновековни монети. Общата стойност на съкровището по текущата цена на златото е около 39 милиарда долара.

За да го поставим в перспектива, Обединеното кралство, което някога е управлявало една трета от света по време на върха на империята си, разполага със златни резерви на стойност 32,8 милиарда долара.

Някои историци твърдят, че културната и антикварна стойност на колекцията от храма Падманабхасвами може многократно да увеличи стойността ѝ, правейки я вероятно най-ценното едно съкровище, открито някога. Храмът продължава да бъде активен, а едно от хранилищата все още остава запечатано, добавяйки още една мистериозна нишка към вече невероятното откритие.

Легендарният галеон Сан Хосе

Малко корабокрушения са пленявали въображението така, както Сан Хосе – испанският галеон, потънал край бреговете на Колумбия през 1708 година. Днес той е известен като „Светият Граал на потъналите кораби“, част от съкровищната флота, която превозвала огромни богатства от Новия свят обратно в Испания.

Когато е атакуван от британски военни сили, корабът избухва и потъва, носейки със себе си съкровище с неизмерими размери. Крушението е повторно открито едва през 2015 година, като е идентифицирано по бронзовите си оръдия, гравирани с делфини. Вътре се намира това, което се смята за до 11 милиона златни монети „ескудо“, заедно с безброй сребърни кюлчета и изумруди, добити в Колумбия.

Само златните монети тежат около 8,8 милиона унции, което днес се равнява на около 32,6 милиарда долара. Тази сума е малко под стойността на златните резерви на Обединеното кралство.

SS Централна Америка

През 1857 година, по време на върха на златната треска в Калифорния, параходът SS Централна Америка, наречен „Корабът на златото“, транспортира пътници и огромни количества злато от Панама до Ню Йорк.

Корабът попада в ураган край бреговете на Каролините и потъва, като със себе си отнася повече от 400 живота и около 30 000 паунда злато (или 437 500 троя унции) под формата на кюлчета, монети и прах. Катастрофата разтърсва американската икономика по онова време, влошавайки финансовата паника от 1857 година, тъй като златото било предназначено за финансови резерви в периоди на ниска ликвидност. Днешната стойност на загубеното злато е 1,62 милиарда долара.

През 1988 година дълбоководни изследователи открили останките на кораба и започнали да възстановяват съдържанието му. През годините стотици милиони долари в злато били извадени от дълбините, включително редки монети и масивни златни кюлчета.

Историята на SS Централна Америка остава един от най-драматичните примери както за човешка трагедия, така и за изключително възстановяване на съкровище в морската история.

Златното съкровище на Środa Śląska в Полша

През 1985 година, по време на ремонтни работи в полския град Środa Śląska, строителите направили изненадващо откритие. Това, което първоначално изглеждало като шепа монети, скоро се трансформирало в едно от най-важните находки на съкровища в европейската история.

С времето археолозите открили повече от 3 000 сребърни монети пражки гроша (на стойност около 14 000 USD в чисто сребро), заедно с 39 златни флорини (на стойност около 16 000 USD в чисто злато), бижута, зашеметяваща златна корона, висулки, пръстени и рядка средновековна катара.

Смята се, че колекцията някога е принадлежала на Свещената римска императрица Карл IV от Луксембург, който я заложил през 1348 година, за да получи финансовата подкрепа за претенцията си за крал на римляните. Въпреки това, той никога не си възстановил съкровището, тъй като историци смятат, че той или е умрял от чумата, или е избягал от града, който бил опустошен от болестта.

През 2005 година съкровището е оценено на 100 милиона долара, в зависимост от начина, по който са оценени историческите артефакти. Днес съкровището може да бъде на стойност близо един милиард долара заради историческата си значимост.

Съкровището на Środa се показва в полски музеи, където служи като напомняне както за средновековната политика, така и за непредсказуемия начин, по който съкровища могат да се появят отново след векове на скритост.

Ботушът на Кортес

Докато съкровищата и корабокрушенията доминират в нашия списък, понякога един единствен обект може да се конкурира с тях по слава и стойност. Такъв е случаят с Ботуша на Кортес – златен самороден камък, открит през 1989 година в пустинята Сонора, близо до границата между САЩ и Мексико.

Тежащ почти 390 троя унции (малко над 12 килограма), той е едно от най-големите запазени златни самородки, открити някога в Западното полукълбо. С формата си, наподобяваща ботуш, той бързо придобива популярност както за размера си, така и за уникалната си форма.

През 2008 година е продаден на търг за над 1,5 милиона долара, което е с 380% по-висока цена спрямо цената на златото по онова време. За същото ценово увеличение, при днешната цена на златото, самородният камък би бил на стойност около 6,9 милиона долара.

Съкровището на Седъл Ридж в Калифорния

През 2013 година, двойка, разхождаща се по своето имение в Северна Калифорния, направила откритие, което сега се счита за най-голямото погребано съкровище от златни монети, открито някога в Съединените щати.

Докато разхождали кучето си, те забелязали ръждясала кутия в земята. При разследване открили осем кутии, пълни с 1.427 златни монети, датиращи от 1847 до 1894 година. Много от монетите били в нециркулирано или почти ново състояние, а някои били изключително редки, включително почти перфектна монета от 1866 година без мотото „In God We Trust“.

С номинална стойност около 27.980 долара, количеството злато в монетите е около 1.353 троя унции. При текущата пазарна цена, стойността на златото в монетите е около пет милиона долара.

Въпреки това, Professional Coin Grading Service (PCGS), една от най-важните компании за оценка на монети с висока нумизматична стойност в Съединените щати, оценява, че някои отделни монети струват дори над един милион долара, заради почти перфектното им състояние. Така, текущата стойност на съкровището лесно надвишава прага от пет милиона долара.

Известно като Съкровището на Седъл Ридж, откритие, което моментално влезе в американския фолклор, доказва, че дори в съвременни времена, съкровища, променящи живота, все още могат да се крият точно под краката ни.

Съкровището на Стафордшир

Не всички велики открития се крият под морето. През 2009 година, аматьорски метален детекторист в Стафордшир, Англия, се натъква на това, което се оказва най-голямото съкровище на англосаксонско злато и сребро, открито някога.

Известно като Съкровището на Стафордшир, то включва почти 3 500 предмета, много от които са свързани с война, като части за мечове, фрагменти от шлемове и декоративни елементи. Откритията включват също обекти с религиозно и церемониално значение. Общо съкровището съдържа около 11 паунда злато (на стойност около 592 000 USD) и три паунда сребро (на стойност около 1 800 USD), с декоративни елементи от гранати, които показват невероятното майсторство на англосаксонския период.

Поради историческото си значение, съкровището първоначално е оценено на почти четири милиона долара. По-късно находките били придобити съвместно от няколко музея. Освен финансовата си стойност, съкровището трансформира разбирането на историците за англосаксонската ера, разкривайки нови прозорци към войната, изкуството и богатството в ранно средновековна Англия.

