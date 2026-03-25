7 дни "ол инклузив" за 270 евро- нова и евтина дестинация, която може да посетите тази пролет

Мястото е известно и като дестинация за любителите на адреналина

Има един град, на 4 часа със самолет от България, който е известен с дългите си пясъчни плажове и топлия си климат. Посетителите могат да се насладят на слънчеви бани, плуване и различни водни спортове, с усещането, че са в луксозен курорт. А според проучване на туристическата агенция loveholidays, тук ще платите около 270 евро за седемдневен пакет „ол инклузив“.

Популярността му сред туристите, идващи в Мароко, нараства благодарение на комбинацията от достъпни цени, добре поддържани плажове и приятни летни температури. Предложението на Агадир не се ограничава само до плажове. Градът е украсен с крайбрежни алеи, оградени с палми, и модерен градски център с множество атракции. Туристите могат да се разхождат по крайбрежието, да опитат мароканска кухня в кафенета и ресторанти, както и да посетят забележителности като Агадирската касба, която предлага панорамна гледка към града и крайбрежието, пише Kurir.rs.

Седемдневните пакети „ол инклузив“ включват настаняване в хотели с басейни, спа центрове, ресторанти и различни развлекателни съоръжения. Храна, напитки и определени дейности обикновено са включени в такива пакети, така че пътуващите не е нужно допълнително да планират разходи за храна или екскурзии. За тези, които предпочитат по-независим престой, се предлагат и достъпни апартаменти и къщи за гости със самостоятелно приготвяне на храна, което осигурява по-голяма гъвкавост при опознаването на местната гастрономия.

Агадир е известен и като дестинация за любителите на адреналина и активните почивки. Градът предлага голямо разнообразие от водни спортове, включително сърф, кайтсърф и уиндсърф. Постоянните ветрове и спокойното море привличат както начинаещи, така и опитни спортисти. От Агадир се организират екскурзии до природни зони като Paradise Valley, както и разходки с лодка до рибарския град Тагазут, известен със своята спокойна атмосфера и сърф култура.

Благодарение на удобното си местоположение, пътуващите от Агадир могат лесно да разгледат други части на Мароко. Популярните екскурзии включват Атласките планини, както и историческия град Маракеш, само на няколко часа път с кола. По този начин почивката в Агадир може да се комбинира с опознаване на по-широкото културно и природно наследство на страната.

