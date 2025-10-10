Синът на Тръмп е предложен за топ позиция в TikTok

Целта е приложението да остане привлекателно за младите хора

Синът на президента на САЩ Доналд Тръмп - Барън Тръмп, е предложен за висока позиция в TikTok, след като платформата бъде прехвърлена на американски инвеститори, каза бившият мениджър на социалните мрежи на президента Джейк Адвент, предаде The New York Post.

„Надявам се президентът Тръмп да обмисли да назначи сина си Барън и евентуално други млади американци в борда на TikTok, за да се гарантира, че приложението остава привлекателно за младите хора“, каза Адвент.

Барън все още не е коментирал предложението. Президентът Доналд Тръмп отдава заслугата на сина си за помощта при достигането на по-млада аудитория — фактор, който е бил ключов за успеха му на последните избори.

Мелания Тръмп, първата дама, също е посочвала, че синът й е особено важен заради това, че „познава своето поколение“.

Миналия месец президентът Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която одобри прехвърлянето на американския дял на TikTok на консорциум от инвеститори, базирани в САЩ, след разговор с китайския президент Xi Jinping. Платформата остава собственост на китайската компания ByteDance.

През април 2024 г. бившият президент Джо Байдън подписа закон, което дава на ByteDance възможност да намали своя дял в TikTok до 20% или платформата да бъде забранена в САЩ. И Байдън, и Тръмп забавиха прилагането на забраната, като Тръмп твърди, че тя би увеличила силата на американските социални мрежи да цензурират политическо съдържание.

