Съвети за ресторантьори: 3 трика за повече туристи във вашето заведение

Храната е една от основните ценности, свързани с пътуванията

Привличането на туристи е предизвикателство за всеки ресторант – независимо дали се намира в голям град или в малко градче. Ожесточената конкуренция прави задачата постоянна, но това е и добър знак за индустрията: храната остава една от основните ценности, свързани с пътуванията. В същото време всяко заведение трябва да се стреми да се отличи, за да привлече вниманието на туристите.

Туристите са особено ценни клиенти – те са по-любопитни към местната кухня и по-склонни да отделят средства за уникални кулинарни преживявания, пише Fork Manager. Ето няколко стратегии, които могат да превърнат вашия ресторант в любимо място за посетители от чужбина:

Участвайте в кулинарния туризъм

Включването на ресторанта ви в местни събития е ключово за привличане на туристи. Фестивали, дегустации, кулинарни работилници, национални празници, турове, организирани от общински институции или частни компании – всяка инициатива, която свързва заведението ви с туристическите активности в региона, е стратегическа.

Поемете инициативата и изграждайте партньорства – свържете се с авиокомпании, хотели, музеи, културни центрове и атракциони, така че посетителите на града да попаднат във вашия ресторант. Това е един от най-основните трикове за успех.

Привличайте туристи чрез инфлуенсъри

Маркетингът чрез инфлуенсъри е модерен и с бърз ефект. Специално пътуващите и приключенски настроените инфлуенсъри с международна аудитория могат да популяризират ресторанта ви в социалните мрежи.

Как работи? Когато инфлуенсър с над 15 000 последователи публикува съдържание от вашия ресторант, това моментално кара неговата аудитория да иска да изживее същото. Ако няколко инфлуенсъри с подобни профили промотират заведението ви едновременно, ефектът е още по-голям.

Инвестирайте стратегически

В днешно време правилното използване на тези подходи може да бъде мощен инструмент за привличане на туристи. Представете си колко е ефективно да достигнете до потенциалните посетители още преди те да стъпят във вашия ресторант.

С комбинация от участие в кулинарни събития, партньорства с местни и международни организации и работа с инфлуенсъри, вашият ресторант може да се превърне в предпочитана дестинация за туристи.

