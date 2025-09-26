Ще повлияят ли на ЕС новите мита на Тръмп за лекарствата?

ЕС и САЩ продължават да работят по изпълнението на условията от споразумението им

Търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ предпазва износа на европейски лекарства от мита, надвишаващи 15%, съобщи Брюксел. Това изявление дойде в отговор на обявените от президента Доналд Тръмп нови мита върху фармацевтични продукти. Сред световните тенденции в търговията, този въпрос предизвика особено внимание, тъй като въпреки политическите сигнали от Вашингтон, споразумението действа като защита за фармацевтичната индустрия в ЕС, предава БГ НЕС.

Според договореностите от юли, митата за фармацевтични стоки и други продукти се ограничават до максимум 15%. Макар че Тръмп заплаши с 100% мита върху лекарствата, от Европейската комисия увериха, че няма основание за притеснение относно стабилността на сделката. ЕС се позова на съвместно изявление, в което се подчертава, че Съединените щати са се съгласили да не надвишават този таван за мита върху лекарства, полупроводници и дървен материал. „Този фиксиран таван от 15% за износа от ЕС е като застраховка срещу възможността от по-високи тарифи за европейските икономически оператори“, подчерта говорителят на Европейската комисия по търговията Олаф Гил.

Гил допълни, че ЕС и САЩ продължават да работят по изпълнението на договорените условия и същевременно обсъждат потенциални нови области за премахване на мита, както и възможности за задълбочено търговско сътрудничество. Въпреки това, от американска страна все още няма категорично потвърждение дали Европейският съюз ще бъде изцяло освободен от новите мита върху фармацевтични продукти.

През същата седмица САЩ понижиха митата върху вноса на европейски автомобили до 15%, съгласно постигнатото споразумение – значителен спад спрямо досегашните 27,5%. Междувременно Европейската комисия, която ръководи търговската политика на блока от 27 държави, полага сериозни усилия да осигури облекчения и за други икономически сектори. Гил заяви в четвъртък, че председателят на Комисията по търговия Марош Шефчович продължава да настоява за понижение на митата върху виното, като този въпрос остава „основен приоритет“ за Брюксел.

