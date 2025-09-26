В София ще бъде изградена фабрика за изкуствен интелект за 90 млн. евро

Фабриката ще включва суперкомпютър от ново поколение и иновационен център

В София ще бъде изградена една от шестте нови европейски фабрики за изкуствен интелект (BRAIN++) - проект на стойност 90 млн. евро, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема "Смарт ферми в животновъдството" в столичния хотел "Интерконтинентал".

Фабриката ще включва суперкомпютър от ново поколение, иновационен център, както и участие на частни компании и стартъпи, обясни Василева, цитирана от БТА.

По думите й новата структура ще ускори прилагането на умни решения в животновъдството и преработката на животински продукти, ще подпомогне изграждането на устойчиви модели на земеделие и ще отвори пространство за младите учени и предприемачи.

Зам.-министърът подчерта, че смарт технологиите са ключови за справяне с глобалните предизвикателства пред сектора - нарастващо население, необходимост от достъпна и качествена храна, климатични промени и изисквания за хуманно отношение към животните.

Тя посочи още, че България е предвидила да инвестира над 193 млн. евро в модернизация на земеделските стопанства, като 145 млн. евро са насочени към чувствителни сектори, включително животновъдството. Допълнителни средства подкрепят зелени инвестиции и използването на възобновяеми енергийни източници.

На форума беше акцентирано върху внедряването на интелигентни технологии и обмяната на опит в сферата на животновъдството, като водещи южнокорейски компании представиха иновативни решения, модерни ИТ технологии и добри практики както в животновъдството, така и в преработката на продукти от животински произход. В събитието участваха още Юн Микьонг, съветник в посолството на Република Корея в България, и доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

"Убедена съм, че форумът ще доведе до конкретни, взаимноизгодни резултати между фирми от двете страни", заяви Лозана Василева.

Младенов посочи, че НССЗ подпомага над 15 000 земеделски стопани чрез консултации и изготвяне на проекти, като стойността на реализираните проекти надхвърля 140 млн. евро. Той допълни, че повишаването на конкурентоспособността на сектора изисква внедряване на иновативни технологии, знания и умения, а системата за знания и иновации в земеделието (АКИС) играе ключова роля за трансфера им в практиката. Според Младенов смарт технологиите и изкуственият интелект са бъдещето на земеделието, а форумът поставя основа за съвместни българо-корейски проекти в тези области.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN