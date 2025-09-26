1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
Последвайте ни
1 USD
1.6661 BGN
Петрол
68.72 $/барел
Bitcoin
$109,690.0
БГ Бизнес В София ще бъде изградена фабрика за изкуствен интелект за 90 млн. евро

В София ще бъде изградена фабрика за изкуствен интелект за 90 млн. евро

bTV Бизнес екип

Фабриката ще включва суперкомпютър от ново поколение и иновационен център

В София ще бъде изградена една от шестте нови европейски фабрики за изкуствен интелект (BRAIN++) - проект на стойност 90 млн. евро, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на Българо-корейски земеделски бизнес форум на тема "Смарт ферми в животновъдството" в столичния хотел "Интерконтинентал".

Фабриката ще включва суперкомпютър от ново поколение, иновационен център, както и участие на частни компании и стартъпи, обясни Василева, цитирана от БТА.

 

Защо не бива да се отказваме от плоския данък у нас?

По думите й новата структура ще ускори прилагането на умни решения в животновъдството и преработката на животински продукти, ще подпомогне изграждането на устойчиви модели на земеделие и ще отвори пространство за младите учени и предприемачи.

 

Зам.-министърът подчерта, че смарт технологиите са ключови за справяне с глобалните предизвикателства пред сектора - нарастващо население, необходимост от достъпна и качествена храна, климатични промени и изисквания за хуманно отношение към животните.

Тя посочи още, че България е предвидила да инвестира над 193 млн. евро в модернизация на земеделските стопанства, като 145 млн. евро са насочени към чувствителни сектори, включително животновъдството. Допълнителни средства подкрепят зелени инвестиции и използването на възобновяеми енергийни източници.

 

Служители без воля, компании без хора – последствията от прегарянето

На форума беше акцентирано върху внедряването на интелигентни технологии и обмяната на опит в сферата на животновъдството, като водещи южнокорейски компании представиха иновативни решения, модерни ИТ технологии и добри практики както в животновъдството, така и в преработката на продукти от животински произход. В събитието участваха още Юн Микьонг, съветник в посолството на Република Корея в България, и доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 

"Убедена съм, че форумът ще доведе до конкретни, взаимноизгодни резултати между фирми от двете страни", заяви Лозана Василева.

 

Къде е най-хубавият квартал в света за 2025 г.?

Младенов посочи, че НССЗ подпомага над 15 000 земеделски стопани чрез консултации и изготвяне на проекти, като стойността на реализираните проекти надхвърля 140 млн. евро. Той допълни, че повишаването на конкурентоспособността на сектора изисква внедряване на иновативни технологии, знания и умения, а системата за знания и иновации в земеделието (АКИС) играе ключова роля за трансфера им в практиката. Според Младенов смарт технологиите и изкуственият интелект са бъдещето на земеделието, а форумът поставя основа за съвместни българо-корейски проекти в тези области.

 

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата