САЩ включиха BYD в списъка на компании с предполагаеми връзки с китайската армия

Кои компании също са включени в списъка?

Съединените щати добавиха няколко големи китайски компании, сред които технологичния гигант Alibaba и производителя на електрически автомобили BYD, към списък с фирми, за които се твърди, че имат връзки с китайската армия, пише BBC.

Списъкът на Министерството на отбраната, официално известен като Section 1260H, има за цел да предупреди американските организации за рисковете при бизнес отношения с тези предприятия, но тяхното включване не означава незабавна забрана за търговия или сътрудничество.

Позицията на Китай

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Китайското посолство в САЩ заяви пред BBC, че списъкът е „дискриминационен“ и подчерта, че китайските компании стриктно спазват законите на страните, в които оперират.

BBC се свърза с няколко от фирмите в списъка, включително BYD и Baidu. Говорител на Alibaba посочи, че „няма основание“ компанията да бъде включена.

Обхват на Section 1260H

В списъка фигурират над 80 „китайски военни компании“, които предлагат търговски услуги на американския пазар. Според документа Alibaba и BYD действат като участници в модела „военно-цивилен синтез“, подкрепящ китайските отбранителни операции.

„Нашата компания не е китайска военна компания, нито част от каквато и да е стратегия за военно-цивилен синтез“, заяви говорителят на Alibaba. „Ще предприемем всички налични правни действия срещу опити за погрешно представяне на нашата компания.“

Други включени компании

В списъка попадат още търсачката Baidu, производителят на електромобили Nio и самолетостроителят Comac. Технологичните гиганти Tencent и Huawei, производителят на дронове DJI и компанията за батерии CATL, които бяха добавени по-рано, остават в списъка.