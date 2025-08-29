САЩ въвеждат мита и за най-малките пратки: Купувачите ще плащат до $200 на пакет

Промените влизат в сила още от днес

САЩ сложиха край на безмитния внос на пратки до $800, позната като “de minimis”. От днес нататък, всички пратки под тази стойност ще бъдат подложени на мита и по-строги митнически проверки. Промяната, ускорена с изпълнителна заповед от президента Доналд Тръмп, има за цел да ограничи вноса на нелегални вещества и да защити американския пазар. Също така слага край на ерата на лесен, евтин трансграничен онлайн шопинг. Само през миналата година 1,4 милиарда пратки, на стойност над $64 милиарда, са влезли в страната без да бъдат обмитени, сочат данни на митниците, предават BBC.

Новата политика удря пряко малките бизнеси, които разчитат на гъвкави международни доставки, както и милиони потребители, свикнали да получават евтини стоки директно от Китай, Европа и други пазари. Сега те ще трябва да подават митнически декларации, да плащат мита или фиксирани такси до $200 на пакет и да се адаптират към усложнена система от тарифни ставки. Докато големи компании като Shein и Temu вече изграждат дистрибуционни центрове в САЩ, за да заобиколят удара, малкият бизнес няма този лукс.

Американските потребители ще почувстват новите правила под формата на по-високи цени, по-дълго чакане и по-ограничен избор на пазара. Това може да обезкуражи международни продавачи да предлагат разнообразни продукти на американския пазар. Последиците вече се усещат и основни пощенски служби в Европа и Азия временно спряха доставки до САЩ.

Новите тарифи зависят от страната на произход - от 10% за държави като Обединеното кралство и Австралия, до 50% за Индия и Бразилия. Ако не бъде предоставена пълната митническа документация, доставчиците ще трябва да платят фиксирани мита: $80 за стоки от държави с ниски тарифи, до $200 за високообложени.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN