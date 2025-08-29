Пуснаха списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно - ето кои

Изискването се отнася за магазини с годишен оборот над 10 милиона лева

Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува официален списък със 100 стоки от основната потребителска кошница, за които ще се изисква ежедневно предоставяне на ценова информация от страна на търговските вериги. Данните ще бъдат публикувани на специален сайт, поддържан от КЗП, и ще бъдат достъпни за всички потребители, предава БНТ.

Новото изискване се отнася за магазини с годишен оборот над 10 милиона лева. Целта на мярката е да се ограничи необоснованото увеличение на цените, като се осигури прозрачност и ежедневно наблюдение. Въпреки че мерките трябваше да влязат в сила още на 8 август, забавянето беше породено от липсата на конкретен списък със стоките, чиято цена трябва да се следи.

След публикуването на списъка, КЗП ще стартира платформата за наблюдение. Проследяването ще обхваща основни хранителни продукти и лекарства, които са от първостепенно значение за домакинствата.

Сред стоките, чиито цени ще се наблюдават ежедневно, са различни видове хляб, сирена, кашкавал, пилешко, свинско и телешко месо, както и колбаси и консервирани храни.

