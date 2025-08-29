1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
Последвайте ни
1 USD
1.67509 BGN
Петрол
67.08 $/барел
Bitcoin
$111,883.0
БГ Бизнес Пуснаха списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно - ето кои

Пуснаха списък със 100 стоки, чиито цени ще се следят ежедневно - ето кои

bTV Бизнес екип

Изискването се отнася за магазини с годишен оборот над 10 милиона лева

Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува официален списък със 100 стоки от основната потребителска кошница, за които ще се изисква ежедневно предоставяне на ценова информация от страна на търговските вериги. Данните ще бъдат публикувани на специален сайт, поддържан от КЗП, и ще бъдат достъпни за всички потребители, предава БНТ. 

Новото изискване се отнася за магазини с годишен оборот над 10 милиона лева. Целта на мярката е да се ограничи необоснованото увеличение на цените, като се осигури прозрачност и ежедневно наблюдение. Въпреки че мерките трябваше да влязат в сила още на 8 август, забавянето беше породено от липсата на конкретен списък със стоките, чиято цена трябва да се следи.

Възможно ли е хотелите в Турция да спрат да предлагат all inclusive?

След публикуването на списъка, КЗП ще стартира платформата за наблюдение. Проследяването ще обхваща основни хранителни продукти и лекарства, които са от първостепенно значение за домакинствата.

Сред стоките, чиито цени ще се наблюдават ежедневно, са различни видове хляб, сирена, кашкавал, пилешко, свинско и телешко месо, както и колбаси и консервирани храни.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата